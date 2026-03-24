24 de marzo de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Día de la Memoria en Plaza Mitre: a 50 años del Golpe de Estado

1 minuto de lectura
4 minutos atrás Fm Alpha

Como cada 24 de marzo tuvo lugar en la tarde-noche de este martes en el monolito que recuerda a los desaparecidos florenses, ubicado en Plaza Mitre, el acto central por el Día de la Memoria. La apertura estuvo a cargo de María Inés Labolita, integrante de la Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo, quien agradeció la presencia del público que llegó al lugar y manifestó que «hoy más que nunca surge la pregunta: ¿Cómo construimos la memoria?. ¿Es posible pensarla como práctica y que no sea meramente un discurso?. Sí, porque es un ejercicio de resurrección constante. Estamos inmersos en un complejo contexto con enormes retrocesos por parte del gobierno nacional donde no sólo se niega la historia sino que por el contrario se pone en valor el accionar de aquellos genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad». Posteriormente hicieron uso de la palabra referentes de la CGT local, SUTEBA Las Flores y Secretaría de Desarrollo Humano, entre otros. En el cierre actuó la murga «Desquiciados de la Luna».

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Lalcec Las Flores convoca a Asamblea General Ordinaria

6 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Finde XXL: sin atención en la Cooperativa de Electricidad

9 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

A 50 años del Golpe Cívico Militar: acto en el monolito de Plaza Mitre

11 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Día de la Memoria en Plaza Mitre: a 50 años del Golpe de Estado

4 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Lalcec Las Flores convoca a Asamblea General Ordinaria

6 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Finde XXL: sin atención en la Cooperativa de Electricidad

9 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

A 50 años del Golpe Cívico Militar: acto en el monolito de Plaza Mitre

11 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.