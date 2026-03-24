Día de la Memoria en Plaza Mitre: a 50 años del Golpe de Estado

Como cada 24 de marzo tuvo lugar en la tarde-noche de este martes en el monolito que recuerda a los desaparecidos florenses, ubicado en Plaza Mitre, el acto central por el Día de la Memoria. La apertura estuvo a cargo de María Inés Labolita, integrante de la Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo, quien agradeció la presencia del público que llegó al lugar y manifestó que «hoy más que nunca surge la pregunta: ¿Cómo construimos la memoria?. ¿Es posible pensarla como práctica y que no sea meramente un discurso?. Sí, porque es un ejercicio de resurrección constante. Estamos inmersos en un complejo contexto con enormes retrocesos por parte del gobierno nacional donde no sólo se niega la historia sino que por el contrario se pone en valor el accionar de aquellos genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad». Posteriormente hicieron uso de la palabra referentes de la CGT local, SUTEBA Las Flores y Secretaría de Desarrollo Humano, entre otros. En el cierre actuó la murga «Desquiciados de la Luna».

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