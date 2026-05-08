8 de mayo de 2026

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BM – viernes 8 de mayo

54 segundos atrás Fm Alpha

RECUPERACIÓN DE ESPACIO Y MARCADO DE CANCHAS EN LA EX FÁBRICA CATTORINI La Secretaría de Deportes informa que se recuperó el espacio y también se realizaron trabajos de marcación de canchas en el edificio de la ex Fábrica Cattorini, tareas que estuvieron a cargo del equipo de mantenimiento municipal. Asimismo, se acondicionó el lugar donde se instalará el gabinete de Neurociencia aplicada al Deporte, a cargo del Neurocoach Deportivo Prof. José Ribas, quien tendrá la labor de concretar la actividad mediante el entrenamiento cognitivo. (En las imágenes se puede ver cómo se encontraba el lugar antes de las refacciones). Por otro lado, se pintó la superficie y se marcaron las líneas donde se llevan a cabo las siguientes disciplinas que pertenecen al área de Deportes: Newcom, Maxi Vóley femenino y Maxi Básquet femenino “Las Pioneras”. Se trata de una apuesta interesante siempre pensando en el deportista, con el objetivo de mejorar y adquirir conocimientos en proyección a futuro.

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