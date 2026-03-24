Lalcec Las Flores convoca a Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 29 de nuestro ESTATUTO SOCIAL en vigencia, la COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE LA CIUDAD DEL CARMEN DE LAS FLORES, CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 22 de abril del 2026 a las 18hs., debiendo celebrarse de manera válida con la asistencia señalada en el Art. 32ª de nuestro Estatuto Social. En primera convocatoria la Asamblea se celebrará con la presencia del 51% de los socios con derecho a voto, UNA HORA después sino hubiese conseguido ese número se declarará legamente constituida cuando se encuentren presentes, asociados en número igual a la suma de los Titulares y Suplentes de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas más uno, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos Asambleístas para que conjuntamente con Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta en representación de la Asamblea. 2) Consideración de la MEMORIA Y BALANCE correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31/12/2025.

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