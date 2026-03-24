Finde XXL: sin atención en la Cooperativa de Electricidad

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa a sus asociados que, con motivo de los próximos días no laborables de marzo, se verá modificada la atención administrativa:

* Lunes 23: Feriado Puente

* Martes 24: Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia

* Miércoles 25: 170° Aniversario de la ciudad de Las Flores