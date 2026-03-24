A 50 años del Golpe Cívico Militar: acto en el monolito de Plaza Mitre

La Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado llevará a cabo este martes 24 desde las 18hs. el Acto en Memoria de los Compañeros Desaparecidos y Pintada de Pañuelos. Posteriormente habrá «Música por la Memoria» con la participación de la Murga “Los Desquiciados de la Luna”. En tanto que el próximo viernes 27 a las 18hs. en la Biblioteca Popular «25 de Mayo» (Avda. Rivadavia 325) habrá una actividad denominada «Libros, Biblioteca y Memoria».

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