BM – martes 24 de marzo

TRADICIÓN Y SOLIDARIDAD: EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ LA 27° FIESTA DEL HOSPITAL Como en cada edición, la Municipalidad de Las Flores acompañó la realización de la 27° Fiesta a beneficio del Hospital de Las Flores que se llevó a cabo el fin de semana en el Campo de Doma. El acto inaugural se desarrolló el domingo por la mañana donde el intendente Fabián Blanstein fue parte de las instancias protocolares y brindó su mensaje. En sus palabras, destacó nuevamente la organización de este gran evento que une la salud, el cuidar vidas, el trabajo de los profesionales y todo el personal con la importancia de cuidar nuestra raíces tradicionales. Además agradeció a las instituciones, a la gente que es partícipe y a todos los que siempre colaboran en esta causa: apoyar a nuestro Hospital. En el acto estuvieron presentes también Alberto Gelené, intendente en uso de licencia; Martín Boggini, secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales; el director del Hospital, Dr. Pedro Fernández; el presidente de la Cooperadora, Luis D’Agostino; Nahuel Pellejero, animador y coordinador de la Fiesta; y demás autoridades. En este marco se destacó la presencia de la Banda de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que interpretó el Himno Nacional y demás representaciones musicales. Pese a las inclemencias del tiempo durante los primeros días, los asistentes pudieron disfrutar tanto de los espectáculos artísticos, de los stands y puestos como así también de todas las destrezas en el predio con la presencia de destacados payadores y animadores criollos.

“ARCA – ESPACIO MÓVIL DE ATENCIÓN” LLEGA A LAS FLORES Este jueves 26 de marzo llegará a nuestra ciudad el “Espacio Móvil de Atención” de ARCA. En el mismo podrás realizar distintos trámites:

– Gestioná tu clave fiscal – Alta, blanqueo y elevación del nivel de seguridad

– Registrá tus datos biométricos

– Solicitá asistencia sobre los trámites

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