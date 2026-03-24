24 de marzo de 2026

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Martes feriado: así funcionan los servicios en la ciudad

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4 horas atrás Fm Alpha

Este martes 24 de marzo es feriado nacional por el Día de la Memoria y en nuestra ciudad los servicios funcionarán así: Residuos domiciliarios: conforme al cronograma habitual (martes desde las 19hs. por Avda. San Martín y calles paralelas). Consultas al 44-2208 (Corralón Municipal – Guardia 24hs.). Hospital: está disponible el servicio de Guardia durante toda la jornada. Cementerio: el horario de visita es el habitual, de 8 a 18. Municipio: sin atención al público. Farmacia de turno: Paculnis (Avda. San Martín 911 – Teléfono: 45-0388).

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