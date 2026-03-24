Quien era el héroe de Malvinas que falleció en el siniestro de R 3 en Cacharí

El veterano de guerra tenía 66 años. El trágico choque ocurrió en la localidad de Cacharí. Vivía en Cipolletti y era sobreviviente del Crucero ARA General Belgrano.

Daniel Ramírez, veterano de Malvinas y sobreviviente del Crucero ARA General Belgrano, falleció en un accidente vial en la Ruta Nacional 3, a la altura de la localidad bonaerense de Cacharí.

El grave siniestro vial se registró este sábado (21 de marzo), alrededor de las 13:30, en el kilómetro 251 de la Ruta Nacional N° 3, a la altura de la localidad de Cacharí, partido de Azul.

El automóvil Renault de color blanco y un camión térmico chocaron y como consecuencia del violento impacto, el vehículo de menor porte que conducía Ramírez se incendió por completo quedando él en el interior. El conductor del camión resultó ileso.

La principal hipótesis apunta a una posible mala maniobra producto de un error humano, y que el pavimento mojado haya incidido en la pérdida de control del vehículo.

Ramírez fuera uno de los sobrevivientes del hundimiento del ARA General Belgrano, ocurrido el 2 de mayo de 1982. Tras la guerra, se radicó en Cipolletti, donde desarrolló distintas actividades y formó una familia.

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Poco después de que la identidad de la víctima fuera confirmada, el jefe comunal de Cipolletti, Rodrigo Buteler, lamentó la pérdida a través de sus redes sociales: “Con mucha tristeza despedimos a Daniel Ramírez, veterano de Malvinas y vecino de Cipolletti, quien falleció trágicamente. Daniel fue parte de la Armada Argentina y sobreviviente del Crucero ARA General Belgrano. Un hombre que llevó siempre con orgullo su historia, su compromiso y su amor por el país. Hoy acompañamos a su esposa, a sus hijos, a sus seres queridos y a todos los que compartieron su camino. Gracias por tanto, Daniel. Tu historia y tu ejemplo quedan para siempre en nuestra ciudad. QEPD”.

Por su parte, el Gobierno de Tierra del Fuego AIAS decretó Duelo Provincial este 23 de marzo. En los considerandos, el decreto expresa que “el fallecimiento del Veterano enluta con mucho pesar al Gobierno y al pueblo de la provincia” y agrega que “el señor Osvaldo Daniel Ramírez merece el reconocimiento de toda la comunidad, debiéndose honrar su memoria y ser recordado como Héroe de Malvinas”.