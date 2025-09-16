16 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Del Borde Teatro: «Que hablen otras partes de mí» brilló en el Ciclo Anfitrión

1 minuto de lectura
6 horas atrás Fm Alpha

Con dirección de Carolina Díaz, se presentó el pasado sábado en el Espacio Teatral Del Borde “Que hablen otras partes de mí”, una puesta en escena impecable, profunda y conmovedora, que sumergió al público presente en la vida de una actriz, atravesada por la cultura patriarcal, en su recorrido profesional. Un párrafo aparte, merecen las impecables actuaciones de Mache Figini (Gloria) y Tian Brass (quien interpretó varios personajes), que demostraron su extensa formación en las artes escénicas, plasmando personajes y situaciones diversas con asombrosa profundidad, logrando un efecto cautivante en el público. El elenco se trasladó a nuestra ciudad desde CABA, en el marco de una gira que los lleva por distintos escenarios de la Argentina. Al finalizar la función, la Escuela de Espectadores de Las Flores ofreció un espacio para la reflexión y el intercambio entre espectadores y equipo artístico, que resultó por demás enriquecedor.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

La Sub DDI Local secuestro un vehículo con Secuestro Activo

31 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Las Flores Hockey renovó su Comisión Directiva

2 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – martes 16 de septiembre

4 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

2 minutos de lectura

La Sub DDI Local secuestro un vehículo con Secuestro Activo

31 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Las Flores Hockey renovó su Comisión Directiva

2 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – martes 16 de septiembre

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

MAPA Espacio de Arte presenta «Naturaleza Perdida» de Manuel Díaz Vigo

4 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.