Del Borde Teatro: «Que hablen otras partes de mí» brilló en el Ciclo Anfitrión

Con dirección de Carolina Díaz, se presentó el pasado sábado en el Espacio Teatral Del Borde “Que hablen otras partes de mí”, una puesta en escena impecable, profunda y conmovedora, que sumergió al público presente en la vida de una actriz, atravesada por la cultura patriarcal, en su recorrido profesional. Un párrafo aparte, merecen las impecables actuaciones de Mache Figini (Gloria) y Tian Brass (quien interpretó varios personajes), que demostraron su extensa formación en las artes escénicas, plasmando personajes y situaciones diversas con asombrosa profundidad, logrando un efecto cautivante en el público. El elenco se trasladó a nuestra ciudad desde CABA, en el marco de una gira que los lleva por distintos escenarios de la Argentina. Al finalizar la función, la Escuela de Espectadores de Las Flores ofreció un espacio para la reflexión y el intercambio entre espectadores y equipo artístico, que resultó por demás enriquecedor.

