16 de septiembre de 2025

Murió el actor Robert Redford a los 89 años

6 horas atrás Fm Alpha

El actor Robert Redford murió a los 89 años este martes a la madrugada. El carismático actor e impulsor del movimiento independiente de Sundance, que ganó el Oscar como director, falleció esta madrugada en su casa de Utah. La noticia fue confirmada en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK y fue publicado por The New York Times. En el texto detalló que el Redford falleció mientras dormía en las montañas a las afueras de Provo, pero no especificó la causa.

Fuente: Clarín

