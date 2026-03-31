Ciclo Anfitrión en Del Borde Teatro: llega «Ballena Franca»

El próximo sábado 11 de abril a las 21hs. se presentará en el Espacio Teatral de calle Bernardo de Irigoyen 570 esta obra basada en una investigación sobre las detenciones y torturas de trabajadores en la cementera Loma Negra durante la última dictadura militar, «Ballena Franca» narra la historia de dos padres apropiadores en el final de sus vidas. Pepe y Delia, matrimonio adulto mayor, en la playa de Puerto Madryn, observan ballenas. Su historia comienza a entretejerse en la charla, mientras esperan que vuelva su hija, que ha salido a caminar. Delia confiesa que hoy le ha contado «la verdad» a la hija de ambos. Pepe desespera: «¿Y si decide buscar a su madre biológica?». Delia interroga, quiere saber de dónde sacó Pepe aquella bebé, que una noche, durante la época en que gobernaban los militares, trajo a casa, envuelta en una toalla anaranjada. Una historia que retoma las desapariciones de personas en la zona de Trelew y la complicidad de los dueños de una cantera millonaria, del centro de la provincia de Buenos Aires. La producción está a cargo de la Compañía Teatral «La Bolognesa», de Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita. La puesta cuenta con las actuaciones de Mario Gaspari y Cecilia Luque y la dirección y puesta en escena de Marcelo Cruces. El equipo artístico se completa con la asistencia de Cristina Díaz, la escenografía de Melina Cruces, el maquillaje de Gabriela Graneros, y el diseño de imágenes de Carla Cruces y Agustina Pedraza. La entrada tendrá un valor de $ 15000 habiendo un descuento para entradas anticipadas (abonadas hasta 24 horas antes de la función) con un valor de $ 12000. Reservas al 2244 475510. Redes: @delbordeteatro. El Espacio Teatral Del Borde cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, el Consejo Provincial de Teatro Independiente y la Municipalidad de Las Flores.

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