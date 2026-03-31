BM – martes 31 de marzo

ALERTA NARANJA POR TORMENTAS – MIÉRCOLES 1º DE ABRIL Durante la madrugada del día miércoles, un frente frío de lento desplazamiento afectará el área en naranja con lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ocasionales ráfagas que pueden superar los 80 km/h de manera aislada. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual. A partir de la mañana, las tormentas tenderán a disminuir su intensidad y frecuencia, pasando a alerta amarillo hasta horas de la tarde. Evitemos sacar grandes montículos de ramas o escombros a la calle, los restos de pastos y hojas deben estar separados mínimo a 30 cm del cordón y no tapando sumideros. ANTE UNA EMERGENCIA COMUNICARSE A DEFENSA CIVIL TELÉFONO 442208.

BAJO TERAPIA SE LUCIÓ EN EL TEATRO ESPAÑOL El pasado sábado por la noche en la sala “Gato” Peters del Teatro Español, subió a escena la comedia “Bajo terapia”, una realización con autoría de Matías Del Federico y Daniel Veronese, bajo la dirección de Daniel Mondino. Fueron seis actores sobre el escenario que se lucieron encarnando personajes que fueron merecedores de la aprobación y de los aplausos del público que finalizó de pie en una clara muestra de la aceptación por la labor artística exhibida. Con una trama de realismo, pero bien trabajada en la ficción, “Bajo terapia” generó múltiples sensaciones en los espectadores que accedieron a la propuesta de la Dirección del Teatro Español que continua en su tarea de seguir proyectando varias actividades teatrales durante el año.

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