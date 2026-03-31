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Caso Woldryk: a 4 años de su desaparición sigue siendo un misterio el paradero del peón rural

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3 horas atrás Fm Alpha

A cuatro años de su desaparición, sigue siendo un misterio el paradero del peón rural Juan Carlos Woldryk, el joven de 30 años que fue visto por última vez el 30 de marzo del año 2022 mientras prestaba servicios en el establecimiento “El Rincón” del partido bonaerense de Bolívar. Woldryk fue víctima de una “sextorsión” por parte de presos que se hicieron pasar por funcionarios judiciales y que, luego se supo, se encuentran detenidos en la cárcel de San Nicolás. En el mes de diciembre de ese año se realizaron rastrillajes en la zona donde el joven desempeñaba sus tareas. El operativo fue solicitado por la fiscal de la causa, Julia María Sebastián, casi 8 meses después de su desaparición, en el marco de la guía de búsquedas de personas, y contó con la participación de los policías del Comando de Prevención Rural de Bolívar y de personal de la Agrupación Buscar, dependiente del Ministerio de Seguridad nacional. Vale recordar que a pocos días de su desaparición, en un canal cercano a Carlos Casares se hallaron pertenencias del peón rural, pero tampoco hubo novedades sobre su paradero. Sus familiares y allegados reclaman que la justicia no abandone su búsqueda y exigen saber que sucedió con Juan Carlos. Las hipótesis que manejan los investigadores son dos: que se fugó por temor a ser detenido o que se suicidó. Cabe consignar que el gobierno nacional ofrece una recompensa de $3.000.000 para aquellas personas que brinden datos certeros sobre su paradero. Para dar con el paradero de Woldryk, se solicita la colaboración de toda la comunidad y quien pueda aportar datos de interés puede comunicarse al 911 o al celular del CPR de Bolívar, 02314.572587, en la Comisaria local, 02314.420495/6 o en todo caso a la seccional policial más cercana a su domicilio.

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