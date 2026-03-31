La Buena Noticia: una localidad argentina inauguró la primera parada de colectivo con aire acondicionado

Una localidad argentina dio un paso fundamental en materia de transporte público y logró inaugurar su primera parada de colectivo con aire acondicionado. La estructura que ya funciona en San Juan, en la Plaza Madre Universal, y busca mejorar la experiencia de los usuarios que esperan el colectivo, especialmente frente a las altas temperaturas del verano y el frío del invierno. Se trata de un módulo cerrado de vidrio, con clima controlado y tecnología incorporada, que marca un nuevo estándar en infraestructura urbana y que será replicado en otros puntos estratégicos de la ciudad. La parada se distingue por su diseño moderno y cerrado, que muchos vecinos ya identifican como una “pecera” por su estructura de vidrio.

Fuente: El Cronista

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