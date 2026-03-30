30 de marzo de 2026

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Biblioteca Popular «25 de Mayo»: aniversario e imágenes

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54 segundos atrás Fm Alpha

El pasado miércoles 25 de marzo nuestra querida ciudad cumplió sus primeros 170 años y para celebrarlo, desde la Biblioteca Popular, les proponemos participar de un raconto fotográfico enviándonos una foto de la ciudad que ustedes tengan con un pequeño epígrafe que hable de los “lugares preferidos del partido de Las Flores”. (No es un concurso fotográfico). Deberán  enviar el material a nuestras redes (Instagram y Facebook) o por whatsapp al número 2244-427827. Hay tiempo hasta el 25 de abril.

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