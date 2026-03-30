30 de marzo de 2026

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Prensa CPR: Detención por abigeato agravado

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Parte prensa Lunes 31 Marzo de 2026.
Mediante el presente se informa que en horas de la mañana personal G.T.O. (Grupo Técnico Operativo) de este C.P.R. (Comando Patrulla Rural) hizo efectiva DETENCION, de un ciudadano empleado de fundo rural del medio, la cual fuera emanada por el Juzgado de Garantías N1 DR. Federico Barberena a solicitud del U.F.I. N 11 a cargo Dr. Adrian Peiretti, ambos del Departamento Judicial Azul, en P.P. caratulada Abigeato Agravado, la cual fuera iniciada por personal de este C.P.R. en el año 2022, donde un vecino del Ctel. 2 le sustrajeran animales vacunos. Reunidas, pruebas, testimonios y tarea de campo se logró establecer autoría del hecho, no descartándose nuevas detenciones continuando con la investigación.

Informó: Subcomisario Juan Alberto Gutierrez, Jefe C.P.R. Las Flores.

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