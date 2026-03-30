667 mil pesos recibieron 16 instituciones por el fútbol agrario

Con la acostumbrada entrega de premios que tuvo lugar el pasado viernes en el SUM del Centro Creativo Municipal “Néstor Kirchner” llegó a su fin la octava edición del campeonato de Fútbol Agrario. El evento, organizado por la Agrupación Agrario Las Flores, se disputó desde el 14 de septiembre de 2025 hasta el 22 de febrero de 2026 en Rosas, Pardo y El Trigo, donde se apreciaron interesantes partidos por demás disputados, con el acompañamiento de la familia. Campeón resultó el equipo del Centro Comunitario de Pardo, subcampeón fue la Escuela N° 7 de Pardo, en tanto que el tercer puesto le correspondió al Club Juventud Rosense y el cuarto lugar fue para la Escuela 17 El KM.

Asimismo, la valla menos vencida fue para Mateo Iglesias y la distinción de máximo artillero quedó en poder de Jeremías Costa con 8 goles. Por otro lado, los demás elencos que participaron fueron: Club Atlético Estrugamou, Sociedad de Fomento de El Trigo, Escuela N° 29 de El Torito, Escuela N° 13 de Pardo, Escuela N° 39 de La Angelita, Escuela N° 12 de La Porteña, Escuela N° 15 de El Gualichu, Sala de Primeros Auxilios de El Trigo, Sala Primeros Auxilios de Pardo, Escuela N° 24 de Estrugamou, Escuela N° 11 del Paraje Piarrasteguy y Club Unión Deportiva de Pardo. Cabe destacar que, una vez solventado los gastos, todas las instituciones tuvieron su premio por igual recibiendo cada una la suma de $667.000. Por último, la organización resalta que el fútbol es la excusa, lo importante es la ayuda que se les da a cada entidad rural, ya sean escuelas, clubes o salas de primeros auxilios.

Nota a Gustavo Montoya (integrante de la organización):

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