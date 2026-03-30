Lo que hay que saber: No existe vacuna contra el Hantavirus

Según el caso que conmovió a nuestra ciudad días pasado donde una joven falleció por el virus del hantavirus, FM ALPHA consultó al secretario de Salud del municipio farmacéutico Eduardo Zapata, y en esto puntualmente nos comentó: “No se sabe bien el origen del caso, ya que la familia de la víctima estuvo en otras ciudades días previos a la aparición de síntomas…aunque Zapata no se manifestó si habrá o no fumigación.”

SOBRE LA SUPUESTA VACUNA QUE TRANSCENDIÓ EN REDES

Consultado a otro profesional de la salud de nuestro medio, contó: A no confundirse, la que existe es la de la “fiebre hemorrágica argentina”, nada que ver con el hantavirus, si te toma hantavirus y tus defensas están bajas, muy posible que no cuentes el cuento…” Decía.

La fiebre hemorrágica argentina viene de los ratones que se alimentan del maíz, y no transmiten el hantavitus. Quien lo transmite es el ratón de cola larga qué se alimenta del bambú…en décadas en las Flores no se ha reportado casos de fiebre hemorrágica argentina…Contaba.

PREVENCIÓN

Lo que sí es importante remarcar es sobre las medidas preventivas en cada uno de los domicilios: Desmalezamiento en terrenos, tapar orificios en las viviendas, la leña lo más lejos posible y separada del suelo, mantener ventilados los ambientes que suelen estar cerrados, humedecer el piso con agua lavandina antes de barrer luego de la ventilación y utilizar protección (guantes y barbijo o paño humedecido con agua que tape nariz y boca), no manipular roedores sin la protección antes mencionada, enterrar el roedor muerto luego de rociarlo con agua lavandina por 30 min. y hacerlo en doble bolsa, higienizarse las manos luego de tareas de desmalezamiento o limpieza de lugares cerrados

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