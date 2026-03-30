30 de marzo de 2026

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Patín Artístico Juventud Deportiva: cuatro florenses participaron del Torneo Metropolitano «B»

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4 horas atrás Fm Alpha

El pasado sábado 28 de marzo, en las instalaciones del Parque Olímpico de la Juventud, se disputó el Campeonato Metropolitano «B» de patinaje artístico. En esta instancia participaron cuatro representantes del Club Juventud Deportiva, dirigidas por la técnica Camila Mendiondo, quienes lograron destacarse y obtener unos excelentes resultados. Ellas fueron:

• Siri Carola, Campeona Metropolitana (1°).
• Paz Dorronsoro, que obtuvo el 3° puesto.
• Mía Mercere, Campeona Metropolitana (1°).
• Juana Cantet, campeona Metropolitana (1°).

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