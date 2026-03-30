BM – lunes 30 de marzo

TALLER: USO DE PANTALLAS El viernes pasado se llevó a cabo un Taller Conversatorio en el Jardín Maternal «Eva Perón» sobre consecuencias del uso de pantallas en menores de 2 años. Como interfiere en el desarrollo de los niños y el rol de docentes, auxiliares, cocineros, personal de maestranza, coordinadora, ante esta problemática. Dicho taller estuvo a cargo del Equipo «Saludablemente», de la Secretaría de Salud Pública y Psicología del Hospital Zonal General de Las Flores. También acompañó la jornada la Directora de Promoción Comunitaria Silvina Castro.

A MEDIADOS DE ABRIL LLEGARÁN LOS CAMIONES DEL CEAMSE PARA LLEVARSE LOS RESIDUOS URBANOS DE DESECHO Durante quince o veinte días consecutivos, dos vehículos de gran porte de la compañía estatal Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), que partirán diariamente desde Buenos Aires, arribarán a Las Flores para trabajar en el mejoramiento de la planta de residuos sólidos urbanos que se encuentra ubicada en el sector sur de la ciudad, a la vera de la Ruta Nacional N° 3. El acuerdo firmado por la Municipalidad de Las Flores, por la decisión política tomada por el intendente Fabián Blanstein, que mereció también la aprobación por mayoría del Concejo Deliberante, llevará a qué a lo sumo en 20 días, la firma retire el total de los residuos de desecho que por su volumen han colapsado las tres celdas construidas allí y que son visibles para cada persona que transita por el lugar. Una vez finalizada la tarea inicial, quienes pasen por la planta de residuos, podrán observar un gran montículo de tierra que con posterioridad será parquizado, un hecho que también mejorará la calidad laboral de los trabajadores municipales que desempeñan tareas en este espacio, como así también será importante para los vecinos que viven en las inmediaciones. El pasado sábado al mediodía, el intendente Fabián Blanstein, quien estuvo acompañado por funcionarios del departamento ejecutivo y por el presidente del Concejo Deliberante Fernando Muñiz, recibieron en la planta de residuos sólidos urbanos a Gustavo Ricardes, Leonardo Maseira y Fernando Islas Casares, tres altos directivos del CEAMSE, quienes además de asesorar al jefe comunal en cuestiones técnicas y operativas, se mostraron muy predispuestos para iniciar cuanto antes los trabajos de mejoramiento antes mencionado. Además del acuerdo firmado por las partes, el buen vinculo ya gestado por el jefe comunal con las autoridades de este organismo del estado argentino, que recibe también los residuos de otras cuarenta ciudades de la provincia de Buenos Aires, abrió un camino para realizar en un futuro no muy lejano proyecciones conjuntas que sin dudas serán muy beneficiosas para nuestra comunidad.

RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE VIROSIS TRANSMITIDAS POR ROEDORES Ante la confirmación de un caso de hantavirus transmitido por ratón colilargo, y considerando que no se han detectado indicios de circulación del virus en nuestra ciudad, el Municipio a través de la Secretaría de Salud informa que la situación se encuentra bajo seguimiento de las autoridades sanitarias locales y provinciales, al tiempo que acerca recomendaciones preventivas a la comunidad. En este sentido, se encuentran en estudio las posibles vías de contagio, sin que hasta el momento existan elementos que indiquen un riesgo para la población en general. Ante los recientes casos registrados en el país, la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal brinda a la población recomendaciones para prevenir las virosis transmitidas por los roedores: ratón colilargo y ratón maicero. Los virus se encuentran en la orina, la saliva y las excretas de roedores, y puede transmitirse a las personas por inhalación de aire contaminado, por contacto directo o por mordeduras. Se consideran grupos con mayor exposición a pobladores rurales, cazadores, pescadores, trabajadores agropecuarios, personas que realizan tareas de desmalezamiento y quienes desarrollan actividades al aire libre como acampar. Para prevenir, se recomienda vacunarse contra la fiebre hemorrágica argentina; mantener la vivienda limpia y libre de roedores; almacenar los alimentos en recipientes cerrados, conservar la basura en contenedores con tapa hermética y evitar el ingreso o anidamiento de roedores en los hogares tapando los orificios. Asimismo, es importante ubicar leña y huertas alejadas de la vivienda, mantener cortos los pastos y malezas, y ventilar los ambientes cerrados antes de ingresar permitiendo la entrada de la luz solar, evitando barrer el piso en seco y utilizando soluciones de agua con lavandina para la limpieza (1 parte de lavandina en 9 de agua). En caso de realizar actividades al aire libre o acampar, se aconseja hacerlo en lugares alejados de maleza y basurales, y no dormir directamente sobre el suelo. Para la manipulación de roedores, se deben utilizar siempre guantes y elementos de protección, cubriendo boca y nariz con un paño húmedo o barbijo. No se debe convivir con roedores ni intentar manipularlos sin protección. Si se detecta un roedor vivo, se recomienda el uso de tramperas o cebos específicos. En caso de encontrar un roedor muerto, se debe rociar con agua lavandina en la dilución antes mencionada, dejar actuar durante 30 minutos y luego retirarlo con protección, colocándolo en doble bolsa para luego enterrarlo. Los síntomas pueden incluir fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, hemorragias en encías y nariz, pudiendo presentarse también dificultad respiratoria. Ante la aparición de estos signos, se debe consultar de inmediato al centro de salud más cercano. Para más información, los vecinos pueden comunicarse con la Secretaría de Salud Pública (Av. Rivadavia 363, Tel. 441570) o con la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal (Av. Manuel V. Paz Nº 1114, Tel. 442236). El Municipio recuerda que, más allá de esta situación puntual, la prevención y el cuidado cotidiano son fundamentales para reducir riesgos y proteger la salud de toda la comunidad.

ENCUENTRO NACIONAL DE MURGAS ARGENTINAS El próximo viernes 3 y sábado 4 de abril se realizará en nuestra ciudad un importante encuentro nacional de murgas que concentrará en Las Flores a varias delegaciones de murgueros que arribarán desde distintos lugares del país. El trascendental evento, organizado por la Murga florense “Desquiciados de la luna”, que actúa bajo la dirección de profesor Fabián Pallero, cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores. El día viernes, desde las 18hs., de manera gratuita, el público podrá disfrutar de la jornada de bailes murgueros en el Parque Plaza Montero, un lugar emblemático donde al día siguiente sábado, los participantes de este encuentro nacional tendrán la posibilidad de acceder a distintas clínicas vinculadas a la actividad artística que desarrollan. La esencia murguera, entre sus principales características se destaca por la promoción de trabajo colectivo y comunitario, la construcción de espacios de reflexión ciudadana, la promoción y reconocimiento de los participantes como sujetos de derechos y defensores de los derechos humanos. Se estima que más de 500 murgueros se integrarán como participes en este encuentro nacional que por primera vez tendrá su sede en Las Flores.

SUPER NOCHE DE «FOLCLORE PARA ESCUCHAR» CON EZEQUIEL AILÁN Y “COQUI” SONDÓN Con un Salón Rojo repleto de público y con la presentación de dos músicos florenses de alto vuelo, el pasado viernes por la noche dio inicio la vigésima temporada consecutiva de “Folklore para escuchar”. El ciclo, idea y producción de Fernando Calles, con fuerte apoyo de la Municipalidad de Las Flores, en esta oportunidad en el primer concierto del año, finalizó con los espectadores aplaudiendo de pie a Ezequiel Ailán y “Coqui” Sondón, dos compositores y folcloristas florenses que con temas de propia autoría supieron engalanar una noche donde primó sin sudas el buen sentir por las cosas de nuestra tierra. Los dos fueron finalistas del último Pre-Cosquín, un hecho que auguraba nivel musical para poder disfrutar. Además de los temas que cada uno presentó y en donde los artistas explicaron en detalles la construcción tanto real como imaginaria de sus composiciones, hechas de puño y letra por ellos mismos y a la que le pusieron buena música para los oídos, se le complementó a esto la ejecución de temas conjuntos que fueron coronados por los sostenidos aplausos de la gente que acudió al salón de gala del municipio de Las Flores.

La exitosa apertura de Folclore para escuchar, mereció también la presencia de Marcelo Pilotto, que como músico invitado, brilló en el teclado en las dos últimas canciones de la noche. Estuvieron como espectadores en la jornada inaugural del ciclo folclórico: el intendente Municipal Fabián Blanstein, el Director de Cultura Juan Bautista Saladino y el actual funcionario del gobierno bonaerense Alberto Gelené. Los tres felicitaron a los músicos por el gran espectáculo brindado.

AJEDREZ: SEGUNDO PUESTO PARA ELSON CALZADA EN EL INICIO DEL GRAN PRIX Elson Calzada, al ocupar la segunda ubicación en la categoría Sub 10 (19 jugadores), fue el mejor florense clasificado en la primera fecha del Gran Prix de Ajedrez del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se desarrolló el domingo 29 de marzo en la ciudad de Chacabuco. Los demás integrantes de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, lograron las siguientes posiciones: en Sub 12 (38 inscriptos), 4°) Lucas Lerra; en Sub 15 (33 ajedrecistas): 25°) Tomás Fosco; en Sub 18 (26 protagonistas): 5°) Thiago Puente y 21°) Bautista Pires; y en Libres (95 aficionados): 27°) Mario Orlando y 52°) Ana Orlando. La segunda etapa tendrá lugar el 19 de abril en Bolívar.

NEWCOM: “LOS FÉNIX” CAMPEONES, SUBCAMPEONES y CLASIFICACIÓN AL NACIONAL La Secretaría de Deportes hace mención a otra exitosa participación de “Los Fénix” en diferentes torneos Provinciales de Newcom, que se desarrollaron el pasado fin de semana. En el Club Pueblo Nuevo de Olavarría y en el marco del circuito correspondiente a la Federación de Vóleibol Argentino (FEVA), el elenco de la categoría +40 se adjudicó el certamen al vencer en la final a Locos por el Newcom de Ramallo y de esta manera obtuvo una plaza para disputar el Campeonato Argentino FEVA. Por otro lado, la jugadora florense Mirta Ester Cancela integró el plantel de Los Lobos de Pueblo Nuevo que se consagró subcampeón en la división +68 y también logró un lugar para el torneo Argentino. Dicho evento adquirió relevancia dentro del calendario al otorgar plazas para la instancia nacional, lo que asegura un nivel competitivo elevado y la presencia de equipos consolidados. En cuanto al conjunto +50 Mixto, debemos consignar que obtuvo el segundo puesto en el certamen que se llevó a cabo en la Casa de la Española de San Vicente.

LAS GUITARRAS SENSIBLES DE FLORES EN EL TEATRO ESPAÑOL El próximo viernes 3 de abril desde las 21hs., subirá al histórico escenario del Teatro Español de nuestra ciudad, el grupo “Las Guitarras Sensibles de Flores”. Bajo la dirección del guitarrista y compositor Guillermo Martel, la agrupación musical que arribará de Buenos Aires a Las Flores, promete ser protagonista de un gran espectáculo. Tango criollo en guitarras, barrio y poesía es lo que sonará y se escuchará en la sala “Gato” Peters de la avenida Carmen 614. También con un repertorio gardeliano, “Las Guitarras Sensibles de Flores” combinarán piezas instrumentales y cantadas para que el público que concurra pueda disfrutar de una gran noche. Las entradas están a la venta en la boletería del teatro en el horario comprendido entre las 8:30 y las 12:30hs.

PADEL: AYRTON RECHUZE Y SIMÓN RIVAROLA CAMPEONES DEL SELECTIVO DE MENORES Los florenses Ayrton Rechuze y Simón Rivarola tuvieron un gran desempeño y se adjudicaron la primera fecha del Selectivo de Menores, que se disputó el último fin de semana en Lobos con la organización de la Asociación de Pádel Argentino (APA). Ayrton y Teo Amui (Pilar) obtuvieron el título de la categoría Sub 12 “A” al derrotar en la final 6/3 y 6/4 a la pareja número uno del ranking, mientras que en Sub 14 “B”, Rechuze junto a Matías Milan (Lanús) se consagraron subcampeones. Por su parte, Simón y Bautista Sosa (Córdoba) se adjudicaron el torneo de la división Sub 16 “A”. La Secretaría de Deportes felicita a estas jóvenes promesas por el logró obtenido, demostrando que el padel continúa creciendo en nuestra ciudad.

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