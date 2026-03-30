La lluvia caída en nuestros pagos: Planta urbana 100 mm.

Las precipitaciones se dieron en fin de semana en forma tranquila y dosificada, si bien marzo llegó a medir el doble de la media, lo real es que veníamos de una temporada de sequía donde el terreno absorbió cómodamente. ¡Pero como se dice en el campo, ya está…! Abril se presenta con lloviznas de mediana intensidad, esperando que no pase a mayores.

Lo precipitado en los parajes del partido de Las Flores:

Pago de Oro 85 mm – Sol de Mayo 115 mm – Vilela 90 mm – La Porteña 96 mm – Camino Torito 72 mm – Velloso 95 mm – Pardo 120 mm / 134 mm Ovelauquen 98 mm – La Espadaña 80 mm – La Andorra 120 mm – Estrugamou 85 mm – Newton 75 mm – Despunte 83 Vilela / Gorchs 90 mm – Los lagartos 90 mm – Harosteguy 120 mm.

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