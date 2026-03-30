30 de marzo de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

La lluvia caída en nuestros pagos: Planta urbana 100 mm.

1 minuto de lectura
5 horas atrás Fm Alpha

Las precipitaciones se dieron en fin de semana en forma tranquila y dosificada, si bien marzo llegó a medir el doble de la media, lo real es que veníamos de una temporada de sequía donde el terreno absorbió cómodamente. ¡Pero como se dice en el campo, ya está…! Abril se presenta con lloviznas de mediana intensidad, esperando que no pase a mayores.

Lo precipitado en los parajes del partido de Las Flores:

Pago de Oro 85 mm – Sol de Mayo 115 mm – Vilela 90 mm – La Porteña 96 mm – Camino Torito 72 mm – Velloso 95 mm – Pardo 120 mm / 134 mm Ovelauquen 98 mm – La Espadaña 80 mm – La Andorra 120 mm – Estrugamou 85 mm – Newton 75 mm – Despunte 83 Vilela / Gorchs 90 mm – Los lagartos 90 mm – Harosteguy 120 mm.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

667 mil pesos recibieron 16 instituciones por el fútbol agrario

2 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Lo que hay que saber: No existe vacuna contra el Hantavirus

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Patín Artístico Juventud Deportiva: cuatro florenses participaron del Torneo Metropolitano «B»

4 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

2 minutos de lectura

667 mil pesos recibieron 16 instituciones por el fútbol agrario

2 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Lo que hay que saber: No existe vacuna contra el Hantavirus

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Patín Artístico Juventud Deportiva: cuatro florenses participaron del Torneo Metropolitano «B»

4 horas atrás Fm Alpha
9 minutos de lectura

BM – lunes 30 de marzo

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.