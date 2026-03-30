La Buena Noticia: empresa pionera de baños químicos impulsa la construcción modular en Argentina

Ecosan nació a principios de los 90 cuando los grandes recitales desembarcaban en la Argentina y necesitaban soluciones para que las multitudes pudieran acceder con facilidad a un baño en condiciones. Juan Pablo Rudoni, presidente de la empresa, vio el negocio y se contactó con proveedores de Chile para importar los baños químicos que ya funcionaban allí. El siguiente paso fue comenzar a producir esas unidades y alquilarlas para todo tipo de eventos. El salto, no obstante, lo dieron con la implementación del modelo de construcción modular industrializada en la Argentina, un sistema que no para de crecer en el mundo y que de a poco se instala en el país. La empresa lleva ya más de 200.000 m2 construidos bajo sistema desde 2020, que incluye viviendas modulares para los empleados del área petrolera de Vaca Muerta, hospitales y viviendas particulares.

Fuente: Mendoza

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