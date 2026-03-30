29 de marzo de 2026

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Teatro Español: “Bajo Terapia” dejó un fuerte mensaje de la realidad

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5 minutos atrás Fm Alpha

Luego de 4 temporadas, llegó nuestro Teatro Español la obra dramática de Matías del Federico, con adaptación Daniel Veronese, “Bajo terapia”.

El argumento de la obra mayormente picaresca, transcurre con tres parejas, dos de ellas contratadas por la terapista “Antonia”, donde en una atmosfera de igualdad, una de ellas (Andrea y Roberto) son los apuntados para exprimirles lo que en el consultorio la profesional no podía sacarles. Todo a través de 8 sobres que cada unos de ellos iban sacando a modo de prenda indicada por la profesional y que debían debatir, se contaron distintas historias personales, pero el punto mas profundo estuvo en el final, al expresar Andrea que era violada por su esposo, donde Roberto termina apartado del grupo ante los hechos provocados por el, principalmente la agresión física y psicología hacia Andrea.

La dirección fue de Daniel Mondino y un elenco de 6 actores de 1era: María Claudia De Gaetano en el papel de Tamara. Omar Da Silva …Teby. María Cristina Ruvituso …Andrea. Sergio Tobio …Roberto. Mabel Jabacian… Paula. Daniel Moujan… Ariel.

Una comedia que hizo reír a carcajadas y reflexionar con temas muy difíciles de tratar.

Bajo Terapia, pasó por nuestro Teatro Español, no con mucho público, pero con un nivel, que lejos de pasar desapercibida de la mano de Compañía Diagonales Teatro de La Plata.

 

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