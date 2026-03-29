29 de marzo de 2026

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Con el Domingo de Ramos dio inicio la Semana Santa

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1 hora atrás Fm Alpha

(ver programa) La celebración, que marca el fin de la Cuaresma y da inicio a la semana más importante para la comunidad católica, incluyó este domingo misas en diferentes horarios como así también la tradicional bendición de ramos. Según informó Secretaría Parroquial, este Lunes Santo a las 19:15 se celebrará el Vía Crucis mientras que a las 20hs. habrá Misa. El Martes Santo a las 19:15hs. se celebrará el Vía Crucis de las familias en Plaza Mitre y a las 20hs. habrá Misa.

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