29 de marzo de 2026

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Policiales: allanan Unidad Penitenciaria por estafas virtuales

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2 horas atrás Fm Alpha

A raíz de una denuncia radicada en el mes de enero en la Sub-DDI Las Flores con fecha 9 de enero del corriente año donde un comerciante local, propietario de un negocio de repuestos del automotor, denunciara que autores ignorados utilizaban fotografías del frente de su comercio para crear perfiles falsos y estafar a potenciales compradores, personal de la dependencia policial antes mencionada inició una exhaustiva investigación lográndose identificar al autor de las maniobras, resultando ser una persona que se encuentra actualmente privada de su libertad. Ante esto, se solicitaron las correspondientes órdenes de allanamiento, las cuales fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías Nro. 3 a cargo del Dr. Juan José Suárez, con intervención de la UFI Nro. 9 a cargo de la Dra. Laura Margaretic y la Ayudantía Fiscal local a cargo del Dr. Pablo Eduardo Iparraguirre, todos del Departamento Judicial Azul lográndose el secuestro de telefonía celular y y demás elementos que resultan de suma importancia para la causa.

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