29 de marzo de 2026

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90 mm de lluvia precipitada genera la suspensión del fútbol

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10 horas atrás Fm Alpha

Los 90 mm precipitados en las últimas 20 hs. Ha generado la suspensión de la 2da jornada futbolística del día de la fecha. Para tener en cuenta, en lo que va del mes de marzo, rozan los 200 los milímetros,  duplicando el promedio, más teniendo que según el pronóstico informa que seguirá y recién pararía el día martes por la mañana según el portal freemeteo. En las vecinas localidad la historia esta más complicada. En instantes subiremos un video de un vecino de Tapalque a nuestra red social.

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