31 de marzo de 2026

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Fernando Muñiz: «CEAMSE está muy predispuesto a comenzar con las tareas en la Planta de Residuos»

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4 horas atrás Fm Alpha

El presidente del HCD local se refirió este martes al anuncio sobre el arribo de camiones para trabajar en el mejoramiento de la planta de residuos sólidos urbanos que se encuentra ubicada a la vera de la Ruta Nacional N° 3. «Estaba al tanto de la noticia porque precisamente acompañé al intendente Blanstein a una reunión con directivos del CEAMSE que se hizo en la misma Planta. Ellos se mostraron muy predispuestos para iniciar cuanto antes los trabajos», indicó Muñiz. Más adelante, el titular del órgano legislativo destacó que «ha sido muy importante la decisión del intendente de enviar los residuos de rechazo hacia el CEAMSE porque dará lugar a que se mejoren las condiciones de la planta». En otro orden, Muñiz se refirió a las últimas reuniones de Labor Parlamentaria y Comisión Plenaria. «Estamos teniendo distintos encuentros con referentes de instituciones locales y de otros ámbitos», sostuvo.

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