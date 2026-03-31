A 44 años de Malvinas: el acto centralizado se realizará en Plaza Mitre

(ver flyer) Se realizará el próximo jueves 2 de abril desde las 10 horas en Plaza Mitre -junto al Monumento «Héroes de Malvinas»- el acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en el conflicto bélico de 1982. Estarán presentes ex combatientes, veteranos de guerra, autoridades municipales, delegaciones escolares y representantes de instituciones como así también abanderados y escoltas. Se invita a la comunidad en general a participar de tan importante acto. Previamente se colocará una ofrenda floreal en el Espacio Verde «Carlos Alberto Bonda» (Avda. Gral. Paz y calle Gustavo Mondini) además del izamiento de banderas en la Plazoleta «Soldado de Malvinas» en Barrio «Presidente Arturo Illia» (Las Heras y Cisneros).

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