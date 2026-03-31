Fútbol: la fecha suspendida de inferiores se jugará este jueves

(ver cronograma) En su reunión habitual la Liga de Fútbol confirmó que la primera fecha de divisiones inferiores y Reserva (suspendida el sábado 21 de marzo por las condiciones climáticas) se disputará este jueves 2 de abril (feriado nacional). Desde las 10hs. en cancha de Juventud Deportiva jugarán el local ante Juventud Unida. En el CEF Nro. 6 se enfrentarán Barrio Traut-El Taladro. Finalmente en el predio del club El Hollín chocarán el carbonero ante Atlético. En tanto que la segunda fecha de Fútbol Femenino y Primera División (suspendida por lluvia el pasado domingo) se jugará el domingo 5 de abril.

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