31 de marzo de 2026

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Fútbol: la fecha suspendida de inferiores se jugará este jueves

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38 segundos atrás Fm Alpha

(ver cronograma) En su reunión habitual la Liga de Fútbol confirmó que la primera fecha de divisiones inferiores y Reserva (suspendida el sábado 21 de marzo por las condiciones climáticas) se disputará este jueves 2 de abril (feriado nacional). Desde las 10hs. en cancha de Juventud Deportiva jugarán el local ante Juventud Unida. En el CEF Nro. 6 se enfrentarán Barrio Traut-El Taladro. Finalmente en el predio del club El Hollín chocarán el carbonero ante Atlético. En tanto que la segunda fecha de Fútbol Femenino y Primera División (suspendida por lluvia el pasado domingo) se jugará el domingo 5 de abril.

 

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