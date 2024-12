BM – lunes 16 de diciembre

¡LA PLAZA DEL BARRIO TRAUT YA TIENE NOMBRE! Con la valiosa participación de la comunidad en la votación online del Presupuesto Participativo, el nombre elegido para la plaza es «Eduardo Traut Valerga». Reconocemos el compromiso de todos los vecinos que se sumaron a esta iniciativa, primero presentando propuestas de nombres y luego emitiendo su voto, demostrando que juntos podemos construir un mejor lugar para vivir. Procederemos a presentar esta propuesta al Honorable Concejo Deliberante para formalizar la denominación de la plaza y seguir disfrutando de este espacio con identidad propia. ¡Gracias por ser parte de este proceso!. Seguimos construyendo comunidad.

RURAL BIKE: SE DISPUTÓ EL GRAN PREMIO “10° ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIÓN MTB LAS FLORES” La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, destaca la organización del “Gran Premio 10° Aniversario de la Agrupación MTB Las Flores”, que se llevó a cabo ayer en inmediaciones del predio ferial de la Sociedad Rural de Las Flores. 120 pedalistas protagonizaron esta interesante competencia de rural bike contrarreloj por parejas que se desarrolló en un exigente y entretenido circuito y que contó con la presencia del intendente interino Fabián Blanstein y el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz.

Debemos consignar que los ganadores en sus respectivas categorías fueron: Damián Lagos y Braian Romero (Libre Pro 45 Km. de La Plata) y en las pruebas de 30 Km.: Laura Rivero y Claudia Alsina (Damas, CABA), Germán Ludueña y Micaela Bátiz (Mixtos “C”, Las Flores), Marcelo Goncalvez y Vanesa Millares (Mixtos “D”, Bragado), Juan Carlos Funes y Nancy Torres (Mixtos “E”, Saladillo), Jorge Gatica y Maximiliano Tessoro (Caballeros “B”, Florencio Varela), Cristian Krauel y Ricardo De Vigo (Caballeros “C”, Rauch), Andrés de la Vega y Oscar Martínez (Caballeros “D”, La Plata), Carlos López y Adrián Gopar (Caballeros “E”, Las Flores), Leandro Salvucci y Walter Petersen (Caballeros “F”, Gral. Belgrano y Loma Verde); y Osvaldo Battilana y Raúl Bátiz (Caballeros “G”, Las Flores).

De esta manera, la Agrupación MTB Las Flores cerró exitosamente el año con gran responsabilidad y compromiso, como lo hizo a lo largo de toda la temporada.

ADULTOS MAYORES: CONTINÚA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LA COLONIA DE VERANO 2025 La Dirección de Adultos Mayores recuerda que se encuentra abierta la inscripción para la Colonia de Verano Adultos Mayores 2025. La inscripción se realiza en la oficina ubicada en Av. San Martín 480 de 8:30 a 13:30 horas.

AJEDREZ: BENJAMÍN BUIRAZ Y TOMÁS ESPÍNDOLA CAMPEONES DEL TORNEO CUENCA DEL SALADO La Secretaría Deportes y Cultura felicita a Benjamín Buiraz y Tomás Espíndola por consagrarse Campeones del Torneo de Ajedrez “Cuenca del Salado”, exclusivo para las categorías Sub 8 y Sub 14, respectivamente, que culminó el pasado sábado en el Club de los Abuelos de Brandsen. Por otro lado, Lara Vitale (Sub 16) y Maitena Pardo (Sub 18) ocuparon la tercera ubicación. Con respecto a la última etapa, los resultados de los alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, fueron los siguientes: en Sub 8 se impuso Benjamín Buiraz, mientras que en Sub 12 Enzo Deluchi clasificó tercero y, en Sub 14, segundo fue Tomás Espíndola y tercero Juan Ignacio Barreto. En tanto que en Sub 16, Lara Vitale ocupó la primera ubicación y Román Eluchanz se quedó con el cuarto puesto.

TALLER EN PUNTO DIGITAL: “CREACIÓN DE TARJETAS NAVIDEÑAS EN VISTACREATE” Llegan las fiestas, el cierre de año y desde Punto Digital invitamos al Taller “Creación de tarjetas navideñas en VistaCreate”. El mismo es abierto a todo público y se realizara el miércoles 18 de diciembre, de 9.30 a 11 horas en el salón de Punto Digital. “VistaCrate” es una plataforma online gratuita de diseño gráfico ideal para quienes están comenzando en el mundo del diseño. Gracias a sus plantillas, se realizaran tarjetas que, una vez culminado el taller, cada alumno/a podrá llevarse impresa. Para inscribirse, pueden hacerlo mediante el siguiente enlace: https://forms.gle/2bnUayQvToVdoHA29

Para más información, acercarse a Punto Digital (Gral. Paz y Alem, subsuelo) de lunes a viernes de 8 a 14 horas o al whatsapp 2244464216.

CIERRE DE AÑO DE DISTINTOS TALLERES DE CULTURA Importante cantidad de público fue parte de la jornada de cierre de los Talleres de Folclore, Flamenco, Danzas Españolas, Cerámica, Plástica y Batería que se dictan durante el año en la Dirección Municipal de Cultura. En el escenario de la sala “Hugo Mario Ianivellli” se lucieron las alumnas del Taller de Flamenco que dirige la profesora Macarena Correa y el grupo de Folclore inicial y juvenil que coordinan los profesores Jonatan Barrios y Martin Asenía. En el patio central del edificio, realizaron su muestra de fin de año las alumnas del Taller de Danzas Españolas bajo la conducción de su profesora Andrea Torqui; mientras que en la recorrida por el lugar se exhibieron los trabajos del Taller de Plástica y Cerámica de niños y adolescentes que dicta la profesora Paloma Calabria. El momento de cierre del evento, al aire libre, se escuchó el sonar de las baterías del taller que, con marcado éxito, condujo durante el año el profesor Alejandro Menant. Luego de la exitosa jornada de cierre de los mencionados talleres, para este próximo viernes 20 de diciembre se anuncia la exhibición final de otro grupo que conforma la grilla de más de 30 actividades artísticas y culturales anuales que se practican y enseñan en la dependencia municipal.

EL CORO MUNICIPAL CERRÓ EL AÑO CON UN MAGNÍFICO CONCIERTO El Salón Rojo lució desbordado de público ayer por la noche en el concierto de final de año del Coro Polifónico Municipal. La agrupación de voces florense, bajo la dirección del profesor Miguel Ángel Polito, realizó su última actuación de este 2024 tras un año de intenso recorrido y presentaciones en actos patrios, acompañamiento a la Orquesta Escuela Infantojuvenil y en las tres fechas del encuentro coral que organiza la asociación de coros. En el concierto, el Coro Municipal de Las Flores entonó un repertorio de música popular y también académica. Entre los invitados que participaron con intervenciones en el evento de cierre, estuvieron Fabián Di Siervi y Angeles Cejas bailando folclore y el pianista tandilense Matías Málaga. En una cálida y emotiva jornada, recibió también su reconocimiento por su aporte a la actividad coral, el preparador vocal del grupo, profesor Martin Domínguez Dumon.

