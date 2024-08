BM – lunes 19 de agosto

SE REALIZÓ LA 3RA. CAMPAÑA “LAS FLORES SONRÍE” CON ATENCIÓN EN ALREDEDOR DE 380 NIÑOS Y ADOLESCENTES La semana pasada, por tercer año consecutivo, se realizó en nuestra localidad la Campaña Las Flores Sonríe, a cargo de la Secretaría de Salud Pública en conjunto con la Universidad del Salvador.

Estudiantes del último año de la carrera de Odontología realizaron actividades extramuro supervisados por profesoras de la Facultad y bajo la coordinación de la odontóloga Ana Delia Ferraro – profesional florense y adjunta integral de la cátedra Niños y Adolescentes de dicha facultad – y la directora general de Políticas Sanitarias del Municipio, Xenia Forconi. También acompañaron a los estudiantes: Claudia Carey, titular de Secretaría de Extensión; docente universitaria Patricia Medina; adjunta de Secretaria de Extensión, docente Agustina Codara; auxiliar de docencia en Integral Niños y Adolescentes, Julieta Figueras y Valeria Ortega, concurrente de Integral Niños y Adolescentes. Se hizo revisión en niños y adolescentes de los Centros de Promoción Comunitaria y nucleamientos de paraje rurales El Trigo y Pardo. En esta oportunidad 379 niños fueron evaluados, se realizó atención primaria, diagnóstico, inactivaciones y exodoncias de dientes primarios, topicación con flúor. Durante el año se continúan con talleres, charlas, asistencias en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) a cargo de odontólogas locales quienes velan por la salud bucal de los niños.

ALEGRÍA Y COLORIDO EN EL “FESTIVAL INFANTIL” La comunidad florense el sábado por la tarde en el Paseo de la Estación disfrutó con alegría del Festival Infantil organizado por la Secretaria de Deportes y Cultura y la Secretaría de Desarrollo Humano, además de otras áreas municipales. Fue numeroso el público que se acercó al lugar para presenciar los eventos programados como así también para recorrer los stands de las instituciones locales que ofrecieron distintos servicios. En el escenario, referentes de los Centros de Promoción realizaron una hermosa coreografía, hubo Frestyle con Iván Lescano, cantó y alegró la tarde “Chato” Moyano en su interacción con los pequeños y el Circo de Doña Fresca y la Sonora de Martin contribuyeron para divertir aún más a todos los que se acercaron. También hubo inflables, juegos deportivos y el Centro Universitario Florense presentó los juegos kermeses sumándose también a la realización del evento que fue muy disfrutado. Los sorteos y regalos complementaron la exitosa tarde del Festival Infantil.

19 DE AGOSTO – DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO (SUH) Con el propósito de generar conciencia sobre el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) y promover acciones para su prevención, la Ley 26.926 estableció el 19 de agosto como el Día Nacional de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico. Por este motivo, la Dirección de Bromatología brinda información para tomar las debidas precauciones y medidas de prevención. El Síndrome Urémico Hemolítico es una enfermedad muy grave causada por la bacteria Escherichia Coli que se encuentra frecuentemente en el intestino de animales bovinos y otros animales de granja. Afecta principalmente a niños menores de 5 años, pero también puede presentarse en adultos mayores y en personas con el sistema inmunológico deprimido debido a otras enfermedades. Puede provocar insuficiencia renal, dejar secuelas permanentes o, incluso, provocar la muerte.

¿CÓMO SE CONTAGIA?

La forma principal de contagio es mediante el consumo de agua o alimentos contaminados con esta bacteria, como carnes de vaca sin cocción completa, especialmente la carne picada; salames; leche o productos lácteos sin pasteurizar y verduras que se consumen crudas.

También se puede contagiar de persona a persona por falta de higiene en las manos.

¿CÓMO PREVENIRLO?

• Utilizar siempre agua segura para beber, cocinar e higienizarse. Ante la duda, hervirla durante 5 minutos o agregar 2 gotas de lavandina por litro de agua y esperar 30 minutos antes de consumirla.

• Lavarse bien las manos con agua y jabón siempre antes de comer o manipular alimentos y después de tocar alimentos crudos, ir al baño o cambiar pañales.

• Evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos. No utilizar los utensilios (cuchillos, tablas, etc.) con que cortó la carne cruda para cortar otros alimentos, sin antes lavarlo bien con agua y detergente.

• Cocinar la carne completamente, en especial la carne picada, hasta que no queden partes rojas o rosadas en su interior.

• Cuidar y exigir que las hamburguesas estén bien cocidas, dado que las mismas son la principal fuente de contaminación en los niños.

• Consumir leche y otros lácteos pasteurizados.

• Lavar bien las frutas y verduras con agua potable antes de su consumo.

• Conservar los alimentos crudos y cocidos en la heladera.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

Si su hijo tiene: diarrea (generalmente con presencia de sangre), dolores abdominales y vómitos, llévalo rápidamente al centro de salud más cercano.

Para más información y consultas dirigirse a la Secretaría de Salud Pública en Av. Rivadavia 363, tel. 441570, o a la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal en Av. Manuel Venancio Paz Nº 1114, tel. 442236.

JUEGOS BONAERENSES: EQUIPO DE FÚTBOL PCD AL INTERREGIONAL La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación del conjunto de Fútbol PCD Intelectual 17+ Libre Nivel “A” por ganar el viernes 16 de agosto en Bolívar la instancia regional de los Juegos Bonaerenses 2024 y de esta manera clasificó al Interregional que tendrá lugar el martes 10 de septiembre en Ezeiza. En la oportunidad, los dirigidos por Roque Cheminet se impusieron 4 a 3 sobre Azul, accediendo así a una nueva fase de eliminatoria de cara a la Final Provincial que se desarrollará desde el lunes 28 de octubre al sábado 2 de noviembre en Mar del Plata. El plantel estuvo integrado por: Jesús Castro, Miguel Alejandro González, Enzo González, Cristian Ezequiel Romero, Maximiliano Romero, Emiliano Castro y Esteban Castro.

AULA MÓVIL DE ENERGÍAS RENOVABLES DE LA FUNDACIÓN YPF EN LAS FLORES Desde las Secretarías de Educación, y Producción, Turismo y Ambiente se comunica que el próximo miércoles 21 de agosto estará presente en nuestra ciudad el Aula Móvil de Energías Renovables, de la Fundación YPF. La misma se encontrará ubicada en Av. Rivadavia y Av. San Martín, con actividades de divulgación desde las 9 a 12.30 horas y de 14 a 17.30 horas. El aula móvil cuenta con Realidad Aumentada, Muro Interactivo y Videojuegos. Esta propuesta, planificada para estudiantes de la Educación Secundaria y 6to año del Nivel Primario, podrá ser visitada a su vez por la comunidad en general.

NEWCOM: “LOS FÉNIX” COMPITIERON EN BENITO JUÁREZ, GENERAL RODRÍGUEZ Y RANCHOS Elencos de “Los Fénix” Newcom, pertenecientes a la Secretaría de Deportes y Cultura, se presentaron el fin de semana en diferentes certámenes. En el marco de una nueva fecha del Círculo Regional, que se desarrolló en Benito Juárez, las categorías +60 y +50 triunfaron en tres oportunidades, mientras que el conjunto +67 se impuso en un encuentro y luego registró dos derrotas. Por otro lado, en General Rodríguez se disputó la primera fecha de la Liga del Oeste +40, donde el objetivo del elenco que dirige Aldo Tobio fue fortalecer el grupo, buscar un sistema de juego y sumar experiencia. Finalmente, en Ranchos la división +50 ganó dos encuentros y perdió tres partidos, uno de ellos en tie break y los otros dos por 2 a 0 con mínimas diferencias en el tanteador.

AJEDREZ: TRIUNFOS DE EDSON CALZADA Y TOMÁS ESPÍNDOLA EN LA TERCERA ETAPA DEL TORNEO CUENCA DEL SALADO La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a Edson Calzada y Tomás Espíndola por adjudicarse la tercera fecha del Torneo Cuenca del Salado, reservada para las categorías Sub 8 y Sub 14, respectivamente, que se llevó a cabo el pasado sábado en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” con la organización de la Escuela Municipal de Ajedrez. El certamen fue presenciado por el intendente Alberto Gelené; el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; y el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz, donde los ganadores fueron Estanislao Giménez (Sub 10, San Miguel del Monte), Pilar Gianetto (Sub 12, Brandsen), Lautaro Menasse (Sub 16, San Miguel del Monte), Lisandro Pellegata (Sub 18, General Belgrano) y Alejandro Taus (Libre, Ranchos); siendo Alberto Celada (General Belgrano) el mejor en la división Senior. Por otro lado, los alumnos del profesor Mario Orlando lograron las siguientes posiciones:

Sub 8: 2°) Benjamín Buiraz y 6°) Fidel Puente. Sub 10: 2°) Ciro Branchesi Gómez, 6°) Santino Dierickx y 10°) Graciana Gauto. Sub 12: Braian Vincent, 4°) Renzo Eluchanz y 8°) Joas Mercado. Sub 14: 2°) Juan Barreto, 7°) Tomás Aguirre y 9°) Demian Cánepa. Sub 16: 2°) Román Eluchanz, 3°) Tiano Puente, 6°) Bautista Pires y 9°) Lara Vitale. Sub 18: 3°) Gonzalo Montes de Oca, 4°) Maitena Pardo y 6°) Francesca Robilotte. Libres: 3°) Marco Maldonado y 5°) Néstor Orlando. Debemos consignar que intervinieron 61 jugadores de Ranchos, General Belgrano, Brandsen, San Miguel del Monte, San Vicente y los dueños de casa. Se empleó el Sistema Suizo: 6 rondas con un tiempo de reflexión de 12 minutos, más 3 segundos por movida. La próxima fecha tendrá lugar el sábado 7 de septiembre en Ranchos.

ACTO OFICIAL EN HOMENAJE AL GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍN Este sábado 17 de agosto, se realizó el acto oficial a 174 años del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín. Tuvo lugar en Plaza Mitre, más precisamente en la esquina de Av. San Martín y Av. Rivadavia donde se encuentra el busto homenaje al Libertador. En el inicio, el intendente Alberto Gelené; el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; e integrantes de la Agrupación Sanmartiniana de Las Flores, fueron los encargados del arrío a media asta de la Bandera Argentina en el mástil central del espacio público. Seguidamente se hizo el Toque de Silencio y se entonó el Himno Nacional. Luego las autoridades colocaron una ofrenda floral al pie del busto y los miembros de la Agrupación hicieron lo mismo con una corona de laureles. Paso seguido, María del Carmen Disoma, Ministro de la Eucaristía, compartió una invocación religiosa. La Agrupación Sanmartiniana de nuestra ciudad ha realizado en varias oportunidades el Cruce de los Andes, a lomo de mula y por distintos pasos fronterizos. También ha participado en la cabalgata desde el Regimiento de Granaderos a Caballo hasta San Lorenzo, Santa Fe, y desfile en el Campo de la Gloria. Luis Saupurein, miembro del grupo, hizo referencia a la conquista histórica del Padre de la Patria y rememoró todas y cada una de sus hazañas, dejando como mensaje la importancia de seguir sus pasos para lograr ser libres, soberanos y unidos. En la parte final, luego de culminar la parte formal del acto, la pareja de danzas del Centro Cultural “Paso Básico” conformada por Silvina Goicochea y Ariel Gioiosa interpretaron “La Sajuriana”, una danza típica de la época. Asimismo, Ezequiel Ailan, deleitó con la canción “Los 60 Granaderos”. En el cierre del acto, agradeciendo la presencia de Banderas de Ceremonias de escuelas, instituciones intermedias, fuerzas de seguridad; autoridades y vecinos, se entonaron las estrofas de la Marcha de San Lorenzo.

