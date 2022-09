BM – lunes 19 de septiembre

CAPACITACIÓN EN RCP PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE PROMOCIÓN El pasado viernes, el equipo de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) de la Secretaría de Salud Pública, liderado en esta oportunidad por Gonzalo Luján y Jonatan Guerrero, realizó una capacitación para todo el personal interviniente en los distintos Centros de Promoción Comunitaria. Es importante tener presente siempre que un rápido accionar ante una situación de urgencia puede salvar una vida. Desde la Secretaría de Salud la premisa es la prevención y dar a conocer a la comunidad las maneras más efectivas de actuar ante cualquier inconveniente limite que se pueda presentar.

PODIO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ EN SUB 14 Román Eluchanz, Tiano Puente y Bruno Castellá clasificaron primero, segundo y tercero, respectivamente, en la cuarta etapa del torneo de Ajedrez Cuenca del Salado de la categoría Sub 14, que se disputó ayer en las instalaciones del Club de Pescadores de Ranchos. El certamen contó con la participación de 67 jugadores de Ranchos, General Belgrano, Brandsen, Monte, San Vicente, Castelli, Almirante Brown, los locales y la Escuela Municipal de Las Flores. Cabe destacar que los demás alumnos del profesor Mario Orlando, lograron los siguientes resultados: en Sub 8: 3°) Gino Deluchi. En Sub 10: 2) Enzo Deluchi, 3°) Tomás Fosco, 4°) Benjamín Sánchez y 8°) Camilo Stuer. En Sub 12: 7°) Máximo Stuer y 11°) Iván Aranda. En Sub 14: 5º) Lara Vitale. En Sub 16: 6°) Juan Martín Márquez. En Libres: 12°) Mario Orlando. La próxima fecha se jugará el domingo 25 de septiembre en Castelli.

ESTÁ ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LOS JUEGOS ABUELOS FLORENSES 2022 La Dirección de Adultos Mayores, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, informa que se encuentra abierta la inscripción para los Juegos Abuelos Florenses 2022. Aquellas personas que deseen participar pueden anotarse en las oficinas del área, en Av. Gral. Paz 324, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. La 15° edición tendrá su apertura en el mes de octubre con actividades de encuentro y amistad. En marco de los Juegos, los Adultos Mayores y personas de la Tercera Edad competirán en distintas disciplinas deportivas, culturales, y compartirán además distintas jornadas de compañerismo, entretenimiento y momentos amenos.

CURSO GRATUITO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS – MODALIDAD VIRTUAL La Dirección de Bromatología informa a la población en general que se encuentra abierta la inscripción al Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos – modalidad virtual, que se realizará los días 17, 19 y 21 de octubre de 14:00 a 15:30 horas. El curso consiste en 3 clases con asistencia obligatoria. Los requisitos necesarios para poder realizar el curso es contar con la aplicación ZOOM descargada en el celular o computadora y acceso a Internet. Según lo establece el Artículo 21 del Código Alimentario Argentino, el mencionado curso, es obligatorio para toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten y/o comercialicen alimentos o sus materias primas. El objetivo del mismo es dar a conocer los conceptos y principios generales de higiene a lo largo de la cadena alimentaria. Los interesados comunicarse con la Dirección de Bromatología al teléfono 442236 de lunes a viernes de 6 a 14 horas.

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS La Secretaría de Gobierno informa que el Departamento Ejecutivo municipal promulgó las siguientes ordenanzas:

CON FECHA DE PROMULGACIÓN DEL 18 DE JULIO DE 2022:

POR DECRETO N° 2037 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3417 mediante la cual se convalida el Convenio Específico y su Anexo I celebrado entre la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y la Municipalidad de Las Flores, Provincia de Buenos Aires, por el término de dos (2) años, en el cual se establecen relaciones de complementación y cooperación académica, desarrollando el dictado de la Diplomatura en “Diseño e Implementación de Productos Turísticos Rurales Sustentables con enfoque interpretativo Territorial”.

POR DECRETO N° 2038 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3418 a través de la cual se convalida en razón de haber evaluado la Comisión de Preadjudicación como conveniente a los intereses municipales el texto del Decreto Nº 1681 del 21 de junio de 2022 dictado por el Departamento Ejecutivo por el cual en su Art. 1º se adjudicó a la Firma TRANSAGRO S.A. única oferente, la adquisición de 20.000 litros de gasoil grado 2, por valor de Pesos tres millones ciento noventa y nueve mil ochocientos ($3.199.800,00), según la Licitación Privada Nº 13/2022.

POR DECRETO N° 2039 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3419 mediante la cual se convalida en razón de haber evaluado la Comisión de Preadjudicación como conveniente a los intereses municipales el texto del Decreto Nº 1725 del 24 de junio de 2022 dictado por el Departamento Ejecutivo por el cual en su Art. 1º se adjudicó a la Firma CEMENTOS AVELLANEDA S.A., única oferente, la adquisición de 180 toneladas de Cemento Portland CPN 40 o CPF 40 a granel, por valor de Pesos tres millones ochocientos ocho mil quinientos noventa y cuatro con ochenta centavos ($3.808.594,80), según la Licitación Privada Nº 11/2022.

POR DECRETO N° 2040 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3420 por la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir el Convenio de Complementación Operativa entre Bapro Medios de Pago S.A. y la Municipalidad de Las Flores, a fin de incorporar ésta última al Sistema Electrónico de cobro, registro, conciliación, trasmisión de datos y transferencia de fondos denominado “Provincia Net”, cuya Terminal estará ubicada en el Centro Emisor de Licencias por el término de un (1) año.

POR DECRETO N° 2041 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3421 que convalida la Prórroga de vigencia al Convenio de Obra y su Anexo I celebrado entre la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Las Flores, por un período de ciento ochenta (180) días corridos, para la continuidad de las tareas de ejecución de la obra denominada “Limpieza y Mejoramiento de Cursos de Agua”.

POR DECRETO N° 2042 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3422 por la cual se declara “Bien Patrimonial del Partido de Las Flores” al Cementerio Municipal ubicado sobre Ruta Nacional Nº 3.

POR DECRETO N° 2043 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3423 mediante la que se exceptúa a las Parcelas 5h y 5g, Circunscripción 1, Sección C, Chacra 82, Partida 14827 y 607 pertenecientes a la zona residencial Extraurbana Dos (ZRE2) de dar cumplimiento con lo establecido por el Capítulo X del Código de Ordenamiento Urbano en materia de cercos y cerramientos medianero.

CON FECHA DE PROMULGACIÓN DEL 1° DE AGOSTO DE 2022:

POR DECRETO N° 2235 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3424 mediante la cual se convalida el Convenio Marco de Cooperación, Articulación y Entendimiento celebrado entre el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Las Flores, por el término de dos (2) años, a fin de establecer políticas de educación ambiental destinadas a mejorar y preservar la calidad ambiental y entender en la formación y capacitación, coordinando la concertación y articulación para la implementación de la política ambiental provincial.

POR DECRETO N° 2236 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3425 a través de la cual se dona a la ASOCIACIÓN PARA EL HOGAR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (APHOGARD) cinco (5) inmuebles – lotes de terreno- identificados catastralmente como: Circunscripción I, Sección D, Chacra 132, Manzana 132f., Parcelas 11, 12, 13, 14, 15, Partidas 3087, 8598, 8599, 8600, 8601, Matrículas 5239, 5238, 5237, 5236, 5235, respectivamente, de Las Flores (058), destinados a la edificación de un hogar para personas con discapacidad con un complejo habitacional y viviendas anexa.

POR DECRETO N° 2236 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3425 por la cual se adhiere a la Ley Nacional Nº 27678 que tiene por objeto asegurar el acceso de los pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades, en el ámbito público, privado y de la Seguridad Social y el acompañamiento a sus familias.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram