BM – lunes 2 de noviembre

CÁLIDO Y EMOTIVO HOMENAJE EN LA PLAZOLETA MARADONA El pasado viernes por la tarde, en la Plazoleta Deportiva “Diego Amando Maradona”, se celebró el 5º Aniversario de este importante espacio florense y también se conmemoró el Día del Futbolista y la Futbolista de Las Flores. Con la conducción de Flavio Iacomini y la locución de Clara Mendivil, el acto contó con la presencia del intendente Fabián Blanstein, el presidente de Concejo Deliberante, Fernando Muñiz, el secretario de Deportes, Favio Folini, concejales de los distintos bloques políticos y demás funcionarios del gabinete municipal. En el inicio del acto se le rindió homenaje a la figura del dirigente Francisco “Pato” Palacios. Se leyeron las consideraciones de porqué el Honorable Concejo Deliberante, mediante una ordenanza del año 2022, instituyó al 30 de octubre como el Día del Futbolista florense y se realizó un homenaje a la figura de Lionel Andrés Messi tras su retiro de la Selección Nacional. Luego comenzó la entrega de diplomas a dirigentes y equipos participantes en los Torneos Oficiales, Senior y Agrario del partido de Las Flores. El intendente Fabián Blanstein, agradeció a los presentes y destacó de sobremanera el significado que tiene para los florenses y para nuestra ciudad, la práctica del futbol. El cálido y sentido acto finalizó con un sorteo de tres camisetas, gentileza de la firma Mario López Camisetas y de dos pelotas. El aniversario de la Plazoleta Deportiva “Diego Armando Maradona” y del Día del Futbolista y la Futbolista de Las Flores, año tras año se va posicionando como un hecho significativo de identidad comunitaria.

ALUMNOS DEL CFI N° 1 PARTICIPARON DEL ENCUENTRO ARTÍSTICO «LATE LA ESCUELA» EN LOBOS Con el acompañamiento del Municipio, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, estudiantes del Centro de Formación Integral (CFI) N° 1 viajaron a la ciudad de Lobos para formar parte de una nueva edición del programa «LATE la escuela». El evento, organizado por la Dirección de Educación Especial de la provincia de Buenos Aires, congregó a delegaciones de distintas localidades en una jornada dedicada a la expresión artística a través de la música y la danza, promoviendo espacios de integración, intercambio y aprendizaje compartido. Esta iniciativa se enmarca en la decisión permanente del gobierno municipal de acompañar y fortalecer los proyectos pedagógicos de las instituciones educativas de nuestra comunidad, asegurando lo necesario para que los alumnos puedan acceder a experiencias enriquecedoras dentro y fuera de la escuela.

“SOMOS UNO” BRILLÓ EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR El pasado viernes por la noche, el Salón Rojo Municipal fue testigo de una muy buena jornada musical de raíz nativa con la presencia de “Somos uno”, el dúo platense integrado por la voz de Ayelén Pachamé y la guitarra de Fernando Vázquez, artistas importantes tanto en folclore argentino como en tango. En esta oportunidad, el ciclo Folclore para Escuchar, idea y producción de Fernando Calles, con fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, concentró la atención del público con dos artistas que también fueron muy bien acompañados por el percusionista Pedro Díaz. Música tradicional del cancionero popular argentino fue muy bien ejecutada por los músicos que llegaron a Las Flores desde la ciudad de las diagonales para entusiasmar al público que acompañó con palmas y canticos cada actuación. El intendente Fabián Blanstein estuvo presente y también disfrutó de este importante evento, libre, abierto y gratuito para toda la comunidad, ciclo que el día domingo 27 de noviembre exhibirá para el público florense la última edición de su 20ª temporada de realizaciones.

NATACIÓN: FLORENSES EN EL PANAMERICANO MASTER La Secretaría de Deportes hace mención a la presentación de Belén Buttiler y José Albarello en el Campeonato Panamericano de Natación Master que se desarrolló en la pileta de 50 metros de Parque Roca de la ciudad de Buenos Aires. Los florenses formaron parte del equipo Escualo de Tandil, siendo una experiencia muy buena teniendo en cuenta que ambos hicieron su debut en el plano internacional, midiéndose con nadadores de altísimo nivel. Albarello clasificó séptimo en 200 metros pecho; resultó octavo en 100 metros pecho y en 200 metros combinados arribó noveno, mientras que en Relevos alcanzó la séptima ubicación en Masculino Libre +200 y Mixto Libre +200. Asimismo, el registro de Buttiler fue el siguiente: 9° en 50 metros Mariposa; 19° en 100 metros libres y 19° en 50 metros libres. Previo a este prestigioso evento, Belén y José estuvieron en actividad durante todo el año con destacadas marcas en torneos regionales y provinciales, producto del compromiso y dedicación en cada entrenamiento realizado en el Natatorio Municipal “Hugo Mauro”.

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