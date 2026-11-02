La Buena Noticia: un robot quirúrgico de última generación llega a la Argentina

Una muy buena noticia para la medicina argentina llega desde la provincia de Neuquén. La Clínica Pasteur anunció que incorporará un moderno robot quirúrgico desarrollado en China, que permitirá realizar operaciones de alta complejidad con mayor precisión y mediante procedimientos menos invasivos. El equipamiento, denominado Toumai, tiene prevista su llegada para diciembre y representa un importante avance tecnológico para la región patagónica. ¿Qué tiene de especial este robot? En primer lugar, debemos aclarar que no opera por sí solo. Es el cirujano quien controla todos sus movimientos desde una consola especialmente diseñada. El sistema cuenta con brazos robóticos e instrumentos de gran precisión, que permiten realizar movimientos muy delicados y trabajar con incisiones más pequeñas. Esto puede significar menos dolor, menor sangrado y una recuperación más rápida para

determinados pacientes. Inicialmente, esta tecnología se utilizaría en especialidades como urología, ginecología y

cirugía general, entre otras. Pero quizás lo más interesante sea lo que podría suceder en el futuro. Esta tecnología ofrece la posibilidad de conectar a cirujanos con especialistas ubicados en otras ciudades e incluso en otros países.

Imaginemos lo que esto podría representar para quienes viven lejos de los grandes centros de salud. Un paciente de una localidad del interior podría llegar a beneficiarse de la experiencia de un especialista ubicado a cientos o miles de kilómetros, sin necesidad de trasladarse. Por supuesto, esta posibilidad todavía requiere desarrollos técnicos, capacitación y estrictas condiciones de seguridad. La incorporación del robot también contempla el entrenamiento de los profesionales médicos, porque la tecnología por sí sola no alcanza: necesita de personas preparadas para

utilizarla correctamente.

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