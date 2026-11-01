1 de noviembre de 2026

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Halloween en Las Flores: los más chicos recorrieron la ciudad buscando «dulces»

1 hora atrás Fm Alpha

Con ingeniosos disfraces y máscaras, niños y niñas de todas las edades le pusieron color a la Avda. San Martín celebrando esta fecha -31 de octubre- que se fue acentuando en los últimos años. Esta tradición de origen celta logró expandirse mundialmente y en los últimos años los pequeños la adoptaron como propia. Durante la tarde del sábado se los podía ver en gran número realizando un recorrido céntrico pidiendo caramelos en comercios locales.

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