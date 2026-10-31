31 de octubre de 2026

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La Provincia habilitó la Línea 148 para consumidores: desde cuándo deberá figurar en facturas y tickets de comercios

20 minutos atrás Fm Alpha

La provincia de Buenos Aires puso en funcionamiento la Línea 148, un nuevo canal telefónico gratuito para brindar información y asesoramiento a consumidores y usuarios. La medida alcanza a todos los comercios y proveedores, que deberán incluir el número en las facturas y tickets emitidos a consumidores finales. La disposición fue establecida mediante una resolución del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, publicada en el Boletín Oficial el 22 de octubre, en el marco de la Ley 13.987. El nuevo servicio reemplaza al anterior 0800 de orientación al consumidor, que ya no se encontraba operativo. Según lo dispuesto, los proveedores tendrán 30 días corridos para adecuar sus comprobantes. Por ese motivo, la inclusión de la Línea 148 será obligatoria a partir del 21 de noviembre. El número funcionará como una vía de comunicación directa y gratuita para que los bonaerenses puedan recibir orientación sobre sus derechos como consumidores. La atención estará a cargo de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones. La resolución reglamenta la Ley 13.987, que establece la obligación de incluir en forma legible y destacada en facturas y tickets el teléfono gratuito del organismo provincial de orientación al consumidor, acompañado por la leyenda: “Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires”.

Fuente: La Noticia 1

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