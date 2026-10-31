31 de octubre de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

¡A buscar el paraguas!: alerta meteorológica para este domingo

2 minutos atrás Fm Alpha

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó para mañana un alerta amarillo para nuestra ciudad y la región. El área comprendida (Las Flores, Gral. Alvear, Gral. Belgrano, Gral. Paz, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo) estará afectada a partir de la tarde por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Seguiremos informando.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Bomberos Voluntarios: capacitación en rescate acuático y embarcaciones

24 minutos atrás Fm Alpha

Concejo Deliberante: con el uso de la Banca Abierta pasó una nueva sesión ordinaria

20 horas atrás Fm Alpha

BM – viernes 30 de octubre

1 día atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

¡A buscar el paraguas!: alerta meteorológica para este domingo

2 minutos atrás Fm Alpha

La Provincia habilitó la Línea 148 para consumidores: desde cuándo deberá figurar en facturas y tickets de comercios

17 minutos atrás Fm Alpha

Bomberos Voluntarios: capacitación en rescate acuático y embarcaciones

24 minutos atrás Fm Alpha

Concejo Deliberante: con el uso de la Banca Abierta pasó una nueva sesión ordinaria

20 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.