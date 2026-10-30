BM – viernes 30 de octubre
JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA EN EL CAPS DARDO DÉCIMA Se llevó a cabo en el Centro de Atención Primaria de la Salud “Dardo Décima” un conversatorio sobre Cáncer de Mama.
Junto a la Dra. Laura Faggella, se realizó una caminata en el barrio charlando con los vecinos y brindando información. A su vez se respondieron preguntas que fueron dejando de forma anónima en un buzón del CAPS. En otro momento del encuentro, se explicó cómo se realiza el autoexamen mamario y se evacuaron un monton de dudas, mitos y demás que tenían algunas vecinas que se acercaron a la jornada.
NUEVA ENTREGA DE PLANTINES HORTÍCOLAS A ORGANIZACIONES SOCIALES Y HUERTAS COMUNITARIAS En el marco del Programa “Huertas Urbanas Bonaerenses” del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, en la tarde de ayer se realizó la entrega de Plantines de Especies Hortícolas para organizaciones sociales y huertas comunitarias. La jornada se realizó en el vivero Renacer, ubicado en el predio de la Escuela Especial Nº 501 y contó con la presencia de integrantes del equipo del mencionado organismo provincial, junto al secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini y el director de Desarrollo Agropecuario, Damián Dulau. En esta ocasión se otorgaron diferentes especies como, albahaca, perejil, remolacha, acelga, lechuga, verdeo, puerro, zapallo y repollo. Además, se realizó una capacitación sobre las variedades entregadas por parte de los técnicos del Ministerio de Desarrollo Agrario. El programa Huertas Urbanas Bonaerenses se creó en enero de 2024 pensando en la necesidad de generar trabajo local y facilitar el acceso a la alimentación, frente a la desfinanciación por parte del gobierno nacional del Programa ProHuerta. Su objetivo es fomentar la creación de huertas urbanas y potenciar las ya existentes; incentivar la producción de alimentos frescos para incrementa su disponibilidad y accesibilidad; propiciar las prácticas agroecológicas; mejorar la seguridad alimentaria y promover la producción para el autoconsumo. A su vez, el programa comprende capacitaciones, talleres de agroecología, acompañamiento técnico y articulación con la Red de Facilitadores en Agroecología de la provincia.
ALERTA SANITARIA: DETECTAN PRODUCTO FALSIFICADO DE FORMULA INFANTIL MARCA SANCOR La Dirección de Bromatología informa a la población que el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA), emitió una alerta sanitaria por la detección del siguiente producto falsificado:
Denominación: Fórmula Infantil en polvo
Nombre de fantasía: Bebé 1 Advanced
Marca: SanCor
RNE: 08-000019
RNPA: 08-002519
La alerta se originó a partir de un reclamo relacionado con el consumo del producto. Ante esta situación, la empresa elaboradora informó que detectó diferencias con el producto cuestionado y el legítimo, por lo que se trataría de un producto falsificado. El producto apócrifo puede identificarse por la siguiente inscripción: “L:Y010 F-011207563 ELAB 10/01/26 VTO: 10/01/27” y por presentar diferencias respecto del producto original, entre ellas: modificaciones en el color y troquelado de los envases, características diferentes en el sellado y marcación del pouch, cucharas dosificadoras de menor tamaño aparentemente fabricadas mediante impresión 3D y errores tipográficos en los rótulos tales como «Adventencia» y «oelico». Asimismo, en el marco de las actuaciones, el SENASA realizó análisis de laboratorio sobre el producto involucrado y detectó la presencia de Aflatoxina M1 en concentraciones superiores a los límites legales permitidos, lo que representa un peligro para la salud de los lactantes.
RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN Y COMERCIANTES A la población que tenga en su poder dichos productos, que se abstenga de consumirlos. A quienes expendan los productos, que cesen su comercialización. Y consumir productos que cuenten con su debida autorización.
CANOTAJE: PARTICIPACIÓN DE LUCAS PISANO Y ALDANA CANTELI EN EL MUNDIAL La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de Aldana Canteli y Lucas Pisano en el XXXIII Campeonato Mundial de Piragüismo en Maratón ICF, que se llevó a cabo durante la semana pasada en Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina.
En la categoría Master (45 a 49 años) K2 masculino, Lucas junto a Adrián Flores (Avellaneda) arribó 13°; mientras que Aldana, quien participó junto a Sonia Rodríguez (Necochea), ocupó la novena ubicación en la competencia de K2 Master femenino (45 a 49 años) y, en K2 mixto (45 a 54 años), Lucas y Aldana obtuvieron el décimo puesto. De esta manera, dos florenses más estuvieron representando al país en este importante evento internacional, donde Juan Ignacio Cáceres y Agustín Ratto (Concepción del Uruguay) lograron una medalla histórica en la regata de K2 Senior.