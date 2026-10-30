BM – viernes 30 de octubre

ALERTA SANITARIA: DETECTAN PRODUCTO FALSIFICADO DE FORMULA INFANTIL MARCA SANCOR La Dirección de Bromatología informa a la población que el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA), emitió una alerta sanitaria por la detección del siguiente producto falsificado:

Denominación: Fórmula Infantil en polvo

Nombre de fantasía: Bebé 1 Advanced

Marca: SanCor

RNE: 08-000019

RNPA: 08-002519

La alerta se originó a partir de un reclamo relacionado con el consumo del producto. Ante esta situación, la empresa elaboradora informó que detectó diferencias con el producto cuestionado y el legítimo, por lo que se trataría de un producto falsificado. El producto apócrifo puede identificarse por la siguiente inscripción: “L:Y010 F-011207563 ELAB 10/01/26 VTO: 10/01/27” y por presentar diferencias respecto del producto original, entre ellas: modificaciones en el color y troquelado de los envases, características diferentes en el sellado y marcación del pouch, cucharas dosificadoras de menor tamaño aparentemente fabricadas mediante impresión 3D y errores tipográficos en los rótulos tales como «Adventencia» y «oelico». Asimismo, en el marco de las actuaciones, el SENASA realizó análisis de laboratorio sobre el producto involucrado y detectó la presencia de Aflatoxina M1 en concentraciones superiores a los límites legales permitidos, lo que representa un peligro para la salud de los lactantes.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN Y COMERCIANTES A la población que tenga en su poder dichos productos, que se abstenga de consumirlos. A quienes expendan los productos, que cesen su comercialización. Y consumir productos que cuenten con su debida autorización.