30 de octubre de 2026

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Corte programado de energía eléctrica este sábado

5 horas atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a sus asociados que el día sábado 31 de octubre de 2026, en el horario de 08:30 a 12:30hs., se realizará un corte programado de energía eléctrica que afectará, de manera estimada, las siguientes zonas:

-Linea Pardo
-Línea Harosteguy
-Línea Escuela Agropecuaria

La interrupción del servicio permitirá realizar tareas de mantenimiento y poda en líneas aéreas de media tensión.
Las zonas detalladas son estimativas. Por tal motivo, quienes necesiten confirmar si su suministro será alcanzado por el corte podrán comunicarse con el Sector Redes al (2244) 442063 o acercarse personalmente a Av. Carmen y Pellegrini.

Las tareas serán suspendidas en caso de lluvia.

Agradecemos la comprensión de nuestros asociados y pedimos disculpas por las molestias que esta interrupción programada pudiera ocasionar.

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