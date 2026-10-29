Agustín Císaro: «Si el tiempo acompaña Las Flores Country 2026 será una fiesta»

(foto archivo) A horas del evento que se desarrollará este viernes 3o, sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre en el Parque Plaza Montero, la 91.5 consultó al organizador y vocero del festival sobre las últimas novedades. «Básicamente todo depende del clima y más con la tormenta de ayer. Con esto de «El Niño» nunca se sabe pero somos optimistas por supuesto», explicó Císaro. Sobre el predio y las modificaciones en el Parque Plaza Montero, el joven indicó que «estuve hace un rato y va todo normal. Por suerte hoy hay sol y esperemos que esté así todo el fin de semana. Ví que se hicieron mejoras en cuanto a la iluminación y accesos para la gente que venga así que estamos contentos». Finalmente, Císaro recordó que «vamos a arrancar el viernes tipo 17hs. con las primeras bandas y la apertura de los puestos de emprendedores y food trucks así que los esperamos a todos».

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