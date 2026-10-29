BM – jueves 29 de octubre

PAGO DE SUELDOS DE OCTUBRE Se informa a los trabajadores municipales que los sueldos correspondientes al mes en curso serán acreditados mañana, viernes 30 de octubre. Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, el Municipio continúa realizando una administración responsable y planificada de los recursos acompañando a los trabajadores que diariamente desarrollan sus tareas al servicio de la comunidad.

ATLETISMO: DIEGO Y ALEJANDRO ANDINO PROTAGONISTAS EN EL YABOTY ULTRA MARATÓN DE MISIONES La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de los hermanos Diego y Alejandro Andino en la 15ª edición de la Yaboty Ultra Maratón, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la localidad de San Pedro, Misiones, con la presencia de más de 600 corredores de Argentina y Brasil. Ambos integraron el equipo Ignacio Cardinal de Ensenada y tuvieron un excelente desempeño en este importante evento de Trail Running que convocó a competidores de diferentes niveles y regiones, siendo una experiencia deportiva en la exuberante selva misionera, con un entrono natural único del país que incluyó caminos de tierra, tramos técnicos y paisajes de gran belleza. En este contexto y en el marco de la competencia de 21 Km., Diego arribó segundo en la categoría de 50 a 55 años, mientras que Alejandro clasificó cuarto, también en la división de 50 a 55 años. Cabe destacar que es una de las carreras de running más reconocidas del noreste argentino, donde los participantes pueden elegir cuatro distancias: 10 Km, 21 Km, 35 Km y 50km. Estas opciones permiten que, tanto principiantes como corredores experimentados, encuentren un desafío acorde a sus capacidades y objetivos.

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