29 de octubre de 2026

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La Buena Noticia: el queso de Tafí del Valle obtuvo un sello oficial que reconoce su origen

12 horas atrás Fm Alpha

Hay una buena noticia que viene de Tucumán y tiene sabor a historia: el queso de Tafí del Valle se convirtió este año en el primer queso argentino con un sello oficial que reconoce su origen. ¿Qué significa? Que detrás del nombre hay un territorio, leche de la zona y una manera de elaborar que debe respetarse. El reconocimiento permite identificar y proteger esa identidad. Estamos hablando de una tradición de más de tres siglos, vinculada al legado de los jesuitas y conservada por generaciones de productores. Es un queso de vaca, de textura entre semidura y dura, que necesita por lo menos treinta días de maduración. Pero lo que se pone en valor va más allá del sabor: también está el
trabajo de las familias y una parte de la historia tucumana. La próxima vez que armemos una picada, podemos sumar una pregunta: ¿de dónde viene el queso que estamos comiendo?.

Fuene: Secretaría de Agricultura de la Nación

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