Femicidio de Nancy Godoy: gremios locales adhieren al paro nacional docente para este jueves

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA ) convocó de urgencia a un paro nacional docente y jornada de duelo para este jueves 29 de octubre , tras confirmarse hoy miércoles el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de la maestra rural Nancy Estela Godoy en la provincia de Corrientes. La medida unifica los reclamos sectoriales bajo las consignas colectivas «Ni una docente menos» y «Justicia por Nancy» , transformando lo que originalmente se perfilaba como una jornada de protesta dispar para el día viernes en una huelga general de 24 horas con adhesión masiva en todo el país. FEB, SUTEBA y UDOCBA ya confirmaron el cese total de actividades. Desde la conducción nacional de CTERA señalaron que la medida de fuerza no solo persigue el pedido de justicia penal, sino que busca poner el foco sobre problemáticas estructurales:

Justicia inmediata y con perspectiva de género: Exigen celeridad, absoluta transparencia y el máximo rigor de la ley en la causa judicial, la cual ya cuenta con sospechosos detenidos e imputados bajo la carátula de femicidio. Seguridad para la docencia rural: Los gremios denuncian la situación de extrema vulnerabilidad, aislamiento institucional y desprotección física que atraviesan históricamente las y los maestros que ejercen funciones en escuelas rurales o de difícil acceso. Condiciones dignas de trabajo: Se reiteró el llamado a revisar los protocolos de traslado, conectividad e infraestructura edilicia segura para los entornos educativos alejados de los centros urbanos.



Se prevé que el impacto en las aulas sea de alto acatamiento en los niveles inicial, primario y secundario de las escuelas públicas a nivel federal, mientras que el sector de los docentes universitarios continúa acoplado a su propio esquema de protestas previsto para esta semana.

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