Ing. Gonzalo Calderón en «El Periodístico»: inteligencia artificial, ciencia y tecnología

El Ingeniero Militar con especialidad en Ingeniería Electrónica será otro de los panelistas invitados en el programa que hasta fines de noviembre será conducido por el Dr. Nicolás Curutchet. Durante los próximas semanas, el Ing. Calderón se explayará sobre los últimos avances en las mencionadas disciplinas como así también su injerencia en los tiempos actuales. «Como ya se ha comprobado, la AI se ha convertido en una herramienta realmente fantástica que no deja de asombrar en cuanto a la creatividad y el ingenio. Por supuesto que debe ser regulada porque los usos que se le puede dar son ilimitados. Hay antecedentes, algunos usos no plausibles, pero es una herramienta que vino a fortalecer el trabajo», reconoció Calderón. «Realmente es para usarla en todo el espectro cotidiano, hay que ser consciente de eso y lo importante es que se trata de una herramienta que se puede aplicar en todos los niveles socioeconómicos y culturales», explicó más adelante.

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