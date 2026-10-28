BM – miércoles 28 de octubre

5º ANIVERSARIO DE LA PLAZOLETA DIEGO MARADONA Y DÍA DEL FUTBOLISTA FLORENSE Este viernes 30 de octubre, a las 19:30 horas en la plazoleta «Diego Armando Maradona», ubicada en la intersección de las Avenidas Manuel Venancio Paz y Alfredo Vidal esquina oeste, se llevará a cabo el acto por el 5° aniversario de este importante espacio verde florense donde luce el busto con la figura del gran capitán Campeón del Mundo en México 86. Además se conmemorará la 4ª celebración del Día del y la Futbolista de Las Flores, fecha instituida por el Concejo Deliberante de nuestra ciudad el 20 de octubre de 2022. Futbolistas y dirigentes de los distintos clubes locales que compiten en los campeonatos oficiales cómo así también del futbol senior, fútbol agrario y público en general, participarán de este emotivo encuentro donde se realizará también un homenaje a la figura de Lionel Andrés Messi, quien dejó su marca para siempre en la Selección Argentina de Fútbol. Se entregarán certificados de reconocimiento y presentes alusivos en una jornada donde también se espera la presencia del intendente Fabián Blanstein, concejales de los distintos bloques políticos y funcionarios.