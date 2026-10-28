Esfuerzo compartido: tareas de pintura en la ES3

En en día de ayer culminaron las tareas de pintura realizadas en el edificio de la Escuela Secundaria Nº 3, un logro que ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto. Se destaca el gran compromiso y el importante trabajo llevado adelante por toda la comunidad educativa que organizó diversas actividades de recaudación de fondos para la compra de la pintura. Para complementar este enorme esfuerzo y garantizar la concreción de los trabajos, el área municipal de Educación sumó su aporte, logrando así cubrir las necesidades totales de la obra. Se valora profundamente esta articulación, demostrando que el trabajo conjunto siempre posibilita un mejor resultado. Esta unión de esfuerzos permitió el embellecimiento del espacio escolar, garantizando que los estudiantes puedan asistir a clases y desarrollarse en las mejores condiciones posibles, habitando un entorno cuidado y renovado.

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