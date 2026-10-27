27 de octubre de 2026

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Pablo García Romero en «El Periodístico»: economía, finanzas y política actual

2 minutos atrás Fm Alpha

A días de su última visita a «El Periodístico» por FM Alpha, el contador regresó a nuestra radio ahora como panelista invitado en el programa que hasta fines de noviembre será conducido por el Dr. Nicolás Curutchet. García Romero se explayará durante los próximos programas de economía, finanzas y política actual. «Los estados, tanto nacionales, provinciales y municipales tienen una fuente genuina de recaudación que son los tributos que es el derecho que tiene el estado por su poder de imperio y legal de quitarle plata a la comunidad para luego devolvérsela a través de diferentes servicios, hablando en un léxico que se pueda entender. Se produce entonces una suerte de prestación entre el estado y los particulares», explicó. «Cuando los recursos genuinos (tasas, tributos, impuestos o contribuciones) no te alcanzan para satisfacer tu gasto público hay dos alternativas: emisión monetaria o endeudarse», dijo más adelante. El próximo jueves García Romero volverá al programa y las preguntas que los oyentes deseen hacerle llegar podrán hacerlo al 46-8265.

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