BM – martes 27 de octubre

TAREAS DE PINTURA Y REACONDICIONAMIENTO EN EL PALACIO MUNICIPAL Personal de la Secretaría de Obras Públicas se encuentra realizando tareas de reacondicionamiento en el Salón Blanco “Raúl Alfonsín” de la Municipalidad de Las Flores. La histórica dependencia, construcción que fuera edificada por el arquitecto italiano Pedro Petrocchi entre los años 1873 y 1875 y que con posterioridad tuviera mejoras edilicias en 1965, en la actualidad volvió a ser pintada con el color que identifica su nombre. En el espacio, contiguo al Salón Rojo “Eva Perón” – donde también se hicieron mejoras en algunos de sus elementos -, se llevaron adelante trabajos de pintura en color dorado y se logró la restauración de las placas de bronce que lucen en el gran salón que diariamente es recorrido por vecinos, empleados municipales y funcionarios; y un lugar que también es testigo de actos, celebraciones y momentos importantes de nuestra historia como comunidad. Cesar Ametrano y Alejandro Raineri, en representación de todo el grupo de trabajadores de una de las cuadrillas, oportunamente recibieron el saludo del intendente Fabián Blanstein, quien recorrió el lugar y les dejó muestras de agradecimiento y felicitaciones por la labor realizada.