CORRESUR inició trabajos viales en la intersección de las rutas 3 y 30/61

CORRESUR puso en marcha este lunes 26 de octubre un plan de adecuación vial en la intersección de la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 30/61, en el partido de Las Flores, con el propósito de optimizar las condiciones de circulación y agilizar el tránsito en esta zona estratégica. Las primeras intervenciones se desarrollan sobre el sentido ascendente de la Ruta Nacional 3, donde se inició la remoción de parte de un terraplén construido previamente. Esta obra permitirá restituir la configuración original de la rotonda, recuperando el esquema de circulación que funcionaba antes de las modificaciones efectuadas en el lugar. En tanto, para el sentido descendente se evaluarán soluciones específicas debido a las características particulares que presenta ese tramo. Como parte complementaria de las mejoras, la concesionaria reactivó hace aproximadamente dos semanas el sistema de iluminación existente. Esta medida busca incrementar la visibilidad y elevar los estándares de seguridad vial para los usuarios que transitan por el sector, con especial énfasis en el horario nocturno. Desde la empresa aclararon que estas acciones forman parte del programa continuo de mejoras sobre la traza de la Ruta Nacional 3. Una vez concluidas las labores de adecuación, se proyecta un flujo vehicular más dinámico y ordenado en ambas direcciones.

Fuente: Conexión 7.400 Multimedios

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