27 de octubre de 2026

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Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

4 horas atrás Fm Alpha

(Ver orden del día) Con un temario de 23 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19 horas una nueva sesión ordinaria en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre lo más destacado, el Departamento Ejecutivo elevará un Proyecto de Ordenanzas sobre modificación a la ordenanza 3731 adjudicación superficie terreno Servint SRL. En otro orden, el Bloque Adelante Las Flores presentará un Proyecto de Comunicación sobre obras revalorización espacio verde Monumento al Cristo del Camino en ruta 3. Por su parte el Bloque LLA pedirá información sobre cuantitativa evolución ayuda social. También habrá menciones de felicitación al boxeador Karim Crücce y Festival «Analogía Retro». Finalmente, se conocerán despachos de las Comisiones que integran el HCD.

00. Orden del dia. Sesion 29 de octubre.docx (1)

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